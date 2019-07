La nouvelle version du Monopoly Stranger Things se dévoile !

Disponible depuis la sortie de la saison 01, la première version du Monopoly Stranger Things va bientôt laisser sa place à une nouvelle version, à jour avec la saison 02 et la saison 03. Du moins, nous ne savons pas encore si cette nouvelle version remplacera la précédente ou si les deux versions seront proposées à la vente. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle édition du Monopoly est considérée comme une « Collector’s Edition ». Et nous n’allons pas nous mentir, elle est bien classe et bien old-school !

Monopoly dans le monde à l’envers de Stranger Things

On ne compte plus toutes les versions du Monopoly ! Pokémon, Uncharted, Star Wars, Super Mario, The Walking Dead ou bien encore Game of Thrones, n’importe quel monument de la pop culture a le droit à sa version Monopoly. D’ailleurs, Stranger Things existe déjà depuis de nombreux mois. Mais aujourd’hui, Hasbro annonce une « Collector’s Edition » qui est assez sympathique !

Cette nouvelle version proposera une nouvelle boîte, un nouveau plateau, de nouveaux pions et plus encore ! Côté boîte, elle est bien old-school, une réplique parfaite des vieilles télévisions des années 80’s. Le plateau reste dans une couleur dominante sombre, avec la même photo au centre de ce dernier, mais avec des couleurs négatives. Le principal changement sera de nouveaux pions (dix au total). Le chapeau de marin de Steve en vendeur de glace, une cassette audio, une gaufre que mange Eleven dans la saison une, le lance-pierre de Lucas, le fameux Talkie-walkie, l’appareil photo de Jonhatan, « Dart » la créature de l’Upside Down qui est adopté par Dustin dans la saison deux, un dé à 12 faces, la bâte de base-balle de Steve dans la saison deux et le Skate de Max !

Pour le moment, pas d’autres informations ! Comme d’habitude, le jeu se jouera de 2 à 6 joueurs, mais aucune information sur de potentielles nouveautés dans les cartes ou dans les règles. Pas de date de sortie non plus pour cette nouvelle version du Monopoly Stranger Things Collector’s Edition.

Si les rumeurs autour de l’épisode spécial à Noël s’avèrent être vraies, il y’aurait de grandes chances pour que ce Monopoly soit lancé pour les fêtes de fin d’année.