Un épisode de Stranger Things pour Noël en attendant la saison 4 ?

Netflix, mais surtout les frères Duffer viennent de nous offrir l’une (si ce n’est la) meilleure saison de Stranger Things. Une saison 3 assez dingue, qui est en train d’affoler tous les compteurs ! Grâce à cette seule saison, de gens sont en train de se réabonner à Netflix. La saison 3 a déjà été vue par plus de 40 millions de comptes, et du côté des réseaux sociaux on ne compte pas le nombre d’internautes qui considèrent cette saison 3 comme la meilleure de la série. Si tout semble indiquer qu’une saison 4 est d’ores et déjà sur les rails, il faudra sans doute être présent et il ne faudra pas l’attendre avant fin 2020 au mieux. Pour patienter, il se pourrait que Netflix puisse nous faire un beau cadeau (de Noël).

Stranger Things x Noël 2019 ?

Il y’a deux semaines, pour faire monter la « hype » autour de la saison 3 de Stranger Things, Netflix mettait en ligne une vidéo « Behind the Scenes » de la série. Une longue vidéo de plus de six minutes (que vous pouvez retrouver juste au-dessus) dans laquelle les « kids » de la série nous font visiter un peu les décors et les lieux emblématiques de Stranger Things.

Si vous vous rendez vers 2 minutes 10 dans la vidéo, c’est au tour de Gaten Matarazzo (Dustin) de prendre le relais et de nous faire visiter le grenier de Mike, là où se déroule la toute première scène de la série dans la saison 01 où Mike, Will, Lucas et Dustin jouent à Donjons et Dragons. Lors de cette visite, on peut voir en arrière-plan des décorations de Noël. Le jeune acteur va même dire que les décorations sont ici « pour des raisons que je ne connais pas ». Et si cela était en réalité un premier teasing ?

Attention, la suite de l’article est réservée à ceux qui ont terminé cette saison 3 ! Si vous ne faites pas partie des 40 millions de comptes… Fuyez ! Sous peine de ne jamais revenir de « l’upside down » …

Le teaser avant la saison 3 ? La confirmation pendant le final ?

On le répète, ce n’est pas une blague ni un exercice, ce qui va suivre est vraiment un spoil ! Il ne faudra pas vous plaindre si le Demogorgon vous rattrape.

Lors de l’épisode final de Stranger Things Saison 3, Joyce, la mère de Will et Johnatan ne supporte plus la ville d’Hawkins dans laquelle elle a perdu trop de proches et dans laquelle elle a passée de trop mauvais souvenirs. Suite à la mort d’Hopper (on avait prévenu hein), elle décide d’adopter Elfe, et de quitter la ville avec ses deux enfants. Un moment déchirant, où Nancy quitte son amoureux, tout comme Elfe qui va s’éloigner de Mike. Mais c’est surtout un moment douloureux où les kids se séparent après des années d’amitié.

Avant de partir, Mike se retrouve seul une dernière fois avec Elfe et lui dit qu’il est déjà prévu que Joyce revienne passer des vacances à Hawkins pour Noël ! Cela commence ainsi à faire beaucoup, et sachant que déjà plus d’une série s’est essayée à l’épisode unique, cela pourrait clairement être le cas pour nous faire passer des fêtes bien sympathiques en attendant la confirmation, le tournage et la sortie de la saison 4 !