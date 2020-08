La nuit où on a sauvé maman, une comédie décapante à découvrir bientôt sur Netflix

Netflix nous prépare une belle petite surprise pour les prochaines semaines. Au-delà- des grosses sorties qui sont déjà au programme du mois d’août, comme la série Lucifer ou le film Gainsbourg, vie héroïque en passant par le très attendu Project Power, on trouve aussi certains films plus surprenants. C’est notamment le cas d’une comédie, baptisée « La Nuit où on a sauvé maman » qui sera mise en ligne le 21 août. On vous fait les présentations, de la série qui devrait vous promettre de longs éclats de rire.

La nuit où on a sauvé maman, l’humour au rendez-vous

C’est une série réalisée par Trish Sie (Sexy Dance 5 – All in Vegas) et le dernier épisode de la série Pitch Perfect. Mais c’ette fois, elle s’appuie notamment sur Malin Akerman, sublime comme à son habitude, qui incarne une voleuse qui a mis cette vie de côté, tout en restant particulièrement badass.

Dans « la Nuit où on a sauvé maman », on y découvre les deux enfants, de la top-modèle suédoise interrompus dans leur soirée pyjama par l’enlèvement surprenant de leur mère. Deux de ses anciens complices, joué par Enuka Okuma et Joe Manganiello (dans un rôle plein de testostérone et de ridicule qui semble lui convenir à merveille). LEs enfants vont se lancer sur la piste de leur mère, dans un film qui se veut le digne héritier de Maman j’ai raté l’avion et d’un James Bond d’un nouveau genre.

Vu le CV des différents acteurs, cela devrait être une comédie qui fait la part belle aux séquences pleines d’humour et aux scènes d’action totalement déjantées.

Et pour que vous sachiez réellement à quoi vous attendre avec cette série, on vous invite à découvrir la bande-annonce du film ci-dessous.