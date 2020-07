Project Power : Netflix veut marcher dans les pas de The Boys

Les super-héros doivent-ils toujours être du bon côté ? Peut-on imaginer un univers qui fasse vraiment la part belle à des super-méchants ou au moins à des personnes qui ne correspondent pas aux stéréotypes habituels ? Sur Amazon Prime Video, on a déjà eu le droit au très bon « The Boys » dans ce registre. Et avant que DC Comics ne se décide enfin à lancer sa Justice League Dark qui fait naître beaucoup d’espoir chez les fans, c’est Netflix qui décide donc de tenter sa chance sur ce créneau avec Project Power.

Project Power, quand la drogue rencontre les super-héros

Project Power, c’est donc le nouveau film dont Netflix a dévoilé la bande annonce jeudi 16 juillet. Avec Jamie Foxx, Joseph Gordon Levitt et Dominique Fishback dans les rôles principaux, la plateforme de streaming nous propose un univers très particulier. Dans ce film réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman, une drogue permet aux addicts d’obtenir des super-pouvoirs pour un laps de temps limité. Mais, la drogue transforme aussi ceux qui la prennent en des personnes dingues et particulièrement avides de pouvoir.

Face à l’entreprise qui commercialise ce produit dangereux, un trio plutôt insolite de « justiciers » va s’unir. Au programme, un ancien soldat, une dealeuse et un flic. La bande-annonce se révèle très prometteuse, même si parfois un peu cliché. On apprécie tout de même beaucoup l’ambiance sombre qui se met en place et les scènes d’actions déjà survitaminées que ces quelques instants en vidéo nous laissent entrapercevoir. Dans tous les cas, le résultat semble soigné et Netflix pourrait bien avoir mis la main sur une véritable petite pépite.

Le film est annoncé pour le 14 août 2020. Un bon film de l’été alors que les blockbusters ont tous été repoussés ? Il va falloir patienter un peu pour en être certains.