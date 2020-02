La Planète des Singes, le prochain film n’est pas un reboot

On vous a parlé récemment du quatrième film la Planète des Singes. A ce moment-là, tout indiquait qu’il s’agirait potentiellement d’un reboot, une perspective qui se révélait particulièrement inquiétante et qui s’inscrit aussi dans une certaine tendance de la part de Disney. Mais, heureusement, on vient d’être rassurés par Wes Ball, le réalisateur du film. On revient sur ses explications.

Avec le rachat de la 20th Century Fox, Disney a mis la main sur beaucoup de franchises à succès, dont la Planète des Singes. Cette dernière s’appuie une trilogie particulièrement réussie, réalisée par Rupert Wyatt et Matt Reeves. On pouvait craindre que cet héritage passe donc à la trappe .

Mais, le réalisateur qui est notamment derrière Labyrinthe, s’est exprimé sur Twitter afin de rassurer les fans. Il a en effet expliqué que son ambition n’était absolument pas de repartir de zéro, mais de s’inscrire dans l’héritage laissé par Andy Serkis / César. Il en a profité pour lâcher une attaque plutôt sévère sur les journalistes qui avaient affirmé sans aucun doute qu’il s’agirait d’un reboot.

It’s never been easier for film journalists to actually get in touch with the actual people who actually know… but maybe it’s the point to NOT fact-check these days?

Regardless. Don’t worry. I won’t ruin the surprises, but it’s safe to say Caesar’s legacy will continue…🤫

— Wes Ball (@wesball) February 17, 2020