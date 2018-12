La plateforme Epic Games Store ouvre ses portes et offrira un jeu gratuit tous les 15 jours

Si vous cherchez à jouer au jeu Fortnite, vous avez sans doute remarqué qu’Epic Games ne distribue pas Fortnite sur Steam ou sur Android par exemple, un pari que le studio a fait pour s’épargner les énormes commissions ponctionnées par les plateformes. Le pari est gagné pour Fortnite qui engrange des millions de joueurs et des centaines de millions de dollars, sans rien reverser aux géants.

Epic Games lance sa plateforme Epic Games Store avec deux jeux gratuits par mois à la clé

Epic Games veut désormais aller plus loin et donner un bon coup de pieds dans la fourmilière des rentiers… Si le succès a sonné à la porte de Fortnite sans avoir besoin des plateformes, pourquoi cela ne pourrait pas être le cas avec d’autres jeux ? Epic Games a donc décidé de lancer sa propre plateforme pour accueillir des jeux tiers avec un argument de taille : les éditeurs percevront 88% du prix engagé par le consommateur dans leur jeu, laissant 12% à l’Epic Games Store !

Vous avez bien lu, le jeu de la concurrence est féroce, car les autres plateformes comme Steam ou le Play Store ponctionnent 30% de commissions minimum. De quoi séduire les développeurs de jeux vidéo et de disposer d’une marge de manœuvre plus importante pour des tarifs plus agressifs. Epic Games explique justement que l’objectif est de « de vous permettre d’accéder à des jeux d’excellente qualité, mais aussi d’aider les développeurs à mieux s’en sortir ».

Epic Games a d’ailleurs dénoncé : « D’après notre analyse, les boutiques en ligne, qui prennent 30 %, font 300 % à 400 % de bénéfice. Même avec 12 %, notre boutique sera profitable ». Un point de vue qui sera partagé par Julien Villedieu, délégué général du syndicat national du jeu vidéo (SNJV) qui critique « L’hégémonie de Steam, qui flirte avec les 85 % de parts de marché sur le PC n’est bonne pour personne ».



On peut lire beaucoup de commentaires de joueurs ou de lecteurs sur différents sites qui ne donnent pas une longue vie à la plateforme d’Epic Games, mais si on regarde justement la main mise de Steam sur l’univers du jeu vidéo, c’est probablement l’inverse qui risque de se passer. Surtout si Epic Games fait réellement ce qu’il a dit, à savoir : fixer des règles d’entrée complexes, accueillir les meilleurs projets (pas forcément les grosses productions), mieux les traiter sur le long terme et surtout construire une boutique avec une vraie vision. Steam, c’est un peu du tout venant, un classement indéchiffrable et le poids des grandes productions écrasant les jeux indépendants. L’Epic Games Store misera donc sur la qualité, plutôt que sur la quantité et offrira aux éditeurs les moyens de poursuivre leurs activités, en leur octroyant de plus grandes marges bénéficiaires, au lieu de les prendre à la gorge.

Les premiers jeux de l’Epic Games Store

Il est désormais possible de se rendre sur la boutique Epic Games et de commencer à regarder les titres qui sont déjà référencés ou le seront. L’Epic Games Store reprend le modèle de promotion de la concurrence, en proposant un jeu gratuit tous les 15 jours pour le moment. Cela commence d’ailleurs dans quelques jours, puisque Subnautica sera offert du 14 au 27 décembre prochain et Super Meat Boy Forever se téléchargera sans frais supplémentaires du 28 décembre 2018 au 10 janvier 2019.

La plateforme dispose des jeux suivants :

Ashen

Hades

Hello Neighbor: Hide and Seek

Fortnite

Unreal Tournament

Shadow Complex

à venir d’ici la fin du mois :

Darksiders III – à venir le 14 décembre

Subnautica – à venir le 14 décembre

Super Meat Boy

Autres jeux à venir :