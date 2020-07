La plus grande carte de l’Univers jamais publiée enfin disponible

Trente institutions scientifiques, une centaine d’astrophysiciens, plus de deux décennies de travail, le tout pour… une carte. Cette carte 3D de l’Univers et la plus grande et la plus détaillée jamais publiée. Le projet fou a été lancé à Lausanne, dans un grand plan d’étude du ciel, baptisée EBOSS, l’école polytechnique suisse (EPFL) a mis en place cette immense carte 3D de l’Univers. Elle permet d’explorer l’ensemble de l’Univers observable de façon extrêmement précise. Mieux encore, cette carte permet de voyager dans le temps et remonter 11 milliards d’années en arrière, au commencement de notre monde.

Les quasars comme porte vers le passé

Cette analyse inédite a été permise grâce à l’étude de plus de quatre millions de galaxies ainsi que de quasars, ces éléments extrêmement lumineux du ciel, abritent des trous noirs super massifs en leur centre. Présents dans l’Univers depuis des milliards d’années leur très forte luminosité permet aux astrophysiciens de facilement les étudier. La matière qui orbite autour du trou noir est l’une des plus anciennes qui existent,

Le télescope SDSS, basé au Nouveau-Mexique, a recueilli des informations jour après jour, pendant 20 ans pour arriver à cette carte de l’Univers.

Un voyage dans l’espace et le temps

En remontant 11 milliards d’années en arrière, le programme eBOSS couvre près de 80 % de la vie de l’Univers. Il s’intéresse à une partie de son histoire encore trop mal connue. En effet, si les premiers instants qui ont suivi le Big Bang ont longtemps fasciné, ils sont aujourd’hui bien connus des astrophysiciens. C’est la période entre ces premiers instants, et notre époque, qui pose encore question.

Des découvertes étonnantes

Aujourd’hui, beaucoup d’incertitudes subsistent toujours en astrophysique, notamment autour de la vitesse d’expansion de l’Univers. Cette donnée, baptisée la constante d’Hubble, a été mesurée 10 % plus lente qu’attendu dans cette grande observation. Bien que l’expansion de l’Univers soit un fait reconnu, il est encore mal connu.

Il est généralement admis que l’Univers est en expansion, et que cette dernière a même tendance à s’accélérer. Les scientifiques ont trouvé en l’énergie noire, la responsable de cette curiosité. Élément complètement indétectable aujourd’hui sa présence est admise dans les équations de la relativité générale d’Einstein, bien que son origine ou sa composition nous soit encore complètement inconnue.

Cette carte grandeur nature de l’Univers permettra peut-être de résoudre cette épineuse question qui dérange les astrophysiciens depuis des décennies. En attendant, elle sera un excellent outil de travail pour toute personne qui souhaite observer le ciel. Elle reste avant tout proposée au milieu scientifique, mais une vidéo de présentation existe pour le grand public, elle est juste ici.