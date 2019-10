Une dizaine de galaxies vieilles de 13 milliards d’années ont été découvertes

Des astronomes viennent de faire une découverte surprenante, il s’agit du plus ancien amas de galaxies jamais vu. Cet amas de galaxies daterait du commencement de notre Univers. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à comprendre la configuration du cosmos actuel.

Ces scientifiques japonais ont mis la main sur 12 galaxies qui existaient déjà il y a 13 milliards d’années, soit près de 700 millions d’années après le Big Bang. Un tel amas de galaxies est «un système rare et spécial doté d’une densité extrêmement élevée», ce qui permet donc de comprendre comment ont pu se former les tous premiers amas de galaxies, a précisé Yuichi Harikane, un chercheur de l’Observatoire astronomique national du Japon.

Ces galaxies n’ont pas été faciles à repérer par les scientifiques, qui peuvent remercier la technologie du télescope Subaru basé à Hawaï pour sa participation à cette avancée astronomique.

Si ces astronomes aperçoivent ces galaxies seulement maintenant, c’est parce que leur lumière stellaire vient juste d’atteindre la Terre, puisqu’elles sont situées à plus de 13 milliards d’années-lumière. Le mastodonte, la galaxie Himiko a été découverte il y a dix ans par cette même équipe. Ce qui intrigue les astronomes, c’est que les 11 autres galaxies ne se sont pas regroupées autour de Himiko. C’est en tout cas ce qu’explique cette équipe de scientifiques dans un article publié sur arXiv, ce dernier est également publié dans The Astrophysical Journal.

Masami Ouchi, l’un des auteurs de l’étude déclare : « Nous sommes surpris de voir qu’un objet massif comme Himiko n’est pas situé au centre de l’amas, mais à son extrémité, à 500 millions d’années-lumière du centre ».

Using the #Subaru, Keck, and Gemini Telescopes, astronomers has discovered a collection of 12 galaxies which existed about 13.0 billion years ago. This is the earliest protocluster ever found.

Learn more:https://t.co/CLtsnqMgqXhttps://t.co/Cxqc2wQkmM#Himiko pic.twitter.com/cLp2nNz3QP

— NAOJ (@prcnaoj_en) September 27, 2019