La police de Nouvelle-Zélande recrute grâce une vidéo pleine d’humour

Des courses-poursuites, des cascades en série : décidément, le métier de policier en Nouvelle-Zélande n’est pas de tout repos.

On n’est pas des surhommes, on est avant tout des hommes

Comment s’engager dans la police néo-zélandaise ? Si vous êtes un athlète ou un super-héros vous avez toutes les chances d’être recruté, sinon il vous suffit de faire partie d’une des nombreuses communautés de langue et de culture présentes dans le pays.

Si l’on s’en tient aux images dévoilées pendant la vidéo, le métier de policier en Nouvelle-Zélande est loin d’être de tout repos : il faut être capable de courir vite entre les voitures, sauter par dessus les clôtures, plonger dans une piscine, ne pas craindre le danger et, plus important que tout, aimer les gens. Les missions consistent parfois à venir en aide aux personnes âgées ou aux enfants mais aussi à protéger les animaux.

Les nombreux agents de police, hommes et femmes, qui jouent dans le petit film détaillent les objectifs de la campagne de récrutement : « La police veut refléter toutes les ethnies et origines qui composent le pays », « elle cherche à attirer plus de femmes » mais aussi « de nouvelles recrues qui pourront faire la différence, des personnes qui se soucient des autres et de la communauté ». La star des réseaux sociaux, William “Waiirua” Cribb, apparaît même dans la vidéo en exécutant une danse en pleine rue.

La vidéo de recrutement la plus drôle

Cette campagne pour attirer de nouvelles recrues fait vraiment preuve d’originalité et se démarque des campagnes de recrutement classiques. Avec ses cascades en série, de l’action, une course poursuite et surtout beaucoup d’auto-dérision, la vidéo a été consultée bien au-delà des frontières du pays. Le succès a d’ailleurs été au rendez-vous avez près de 2,5 millions de vues sur Facebook.

Mais l’humour ne suffit pas à expliquer la viralité de la vidéo. Au-delà de l’aspect comique, le message revêt d’une grande importance : il est question de la diversité culturelle de la Nouvelle-Zélande.