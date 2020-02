La première enceinte connectée de Samsung pourrait enfin sortir le 12 février

Le marché des enceintes connectées est en pleine explosion et à l’instar d’autres géants de la tech, Samsung s’intéresse à celui-ci. En 2018, Samsung a d’ailleurs déjà dévoilé une enceinte : le Galaxy Home. Mais le produit n’a jamais été commercialisé et jusqu’à présent, on ignore les raisons qui ont poussé l’entreprise à ne pas sortir ce produit qu’il a pourtant officialisé.

Mais on peut supposer que c’est en partie parce que son assistant Bixby, qui devait être utilisé par le Galaxy Home, n’est pas aussi performant que les assistants Alexa d’Amazon ou Google Assistant.

Cependant, Samsung n’a pas abandonné l’idée de sortir sa propre enceinte. Et si le Galaxy Home ne verra peut-être jamais le jour, il est fort probable que le constructeur sortira une autre enceinte, le Galaxy Home Mini, en ce début d’année.

Récemment, lors du CES de Las Vegas, l’un des dirigeants de Samsung a d’ailleurs indiqué que l’entreprise est enfin prête à se lancer.

Et aujourd’hui, nous savons peut-être quand le géant coréen va commercialiser sa première enceinte. En effet, comme le rapporte le site Cnet, Samsung aurait récemment publié par erreur un communiqué de presse qui annonce la sortie du Galaxy Home Mini le 12 février, sur son site coréen.

Cela suggère que le géant coréen pourrait commercialiser sa première enceinte connectée soit le lendemain, soit le même jour (en tenant compte du décalage horaire) que son prochain événement Unpacked.

Pour rappel, le 11 février, aux États-Unis, Samsung fera une conférence pour dévoiler ses prochains smartphones haut de gamme, les successeurs du Galaxy S10 et de ses variantes. Les rumeurs indiquent aussi que Samsung pourrait dévoiler un nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip. Et visiblement, le constructeur pourrait également en profiter pour dévoiler son enceinte connectée.

Il ne s’agirait pas vraiment d’un concurrent de Google Home ou du HomePod

Sinon, on notera que Samsung semble avoir changé de stratégie sur le marché des enceintes connectées.

Lorsque le géant coréen a dévoilé le Galaxy Home en 2018, son objectif semble être d’à la fois concurrencer Google Home en mettant en avant les qualités de l’assistant Bixby, mais aussi de concurrencer l’HomePod d’Apple en mettant en avant la qualité premium de l’enceinte. Avec le Galaxy Home Mini, la cible de Samsung pourrait être différente.

Sur ce site, on parle surtout des smartphones Samsung. Cependant, le géant coréen propose une large gamme d’appareils électroménagers et domotiques qui sont déjà utilisés dans les foyers.

Et avec le Galaxy Home Mini, Samsung pourrait cibler les utilisateurs de cet écosystème, en présentant l’enceinte comme la meilleure interface (grâce à de meilleures intégrations) pour contrôler ses autres appareils connectés.