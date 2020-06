La PS5 à partir de 399 euros le 20 novembre ?

Officialisée il y a quelques jours maintenant, la PS5 de Sony sera déclinée en deux modèles, avec d’un côté une offre 100% numérique avec la version « Digital », et de l’autre, une PS5 plus classique, équipée d’un lecteur Blu-Ray 4K. Côté tarifs, il semblerait que la future console de Sony suive le chemin de la PS4, et non de la PS3…

La PS5 à partir de 399€ ?

En effet, certains s’en souviennent encore, la PS3 fut lancée au tarif prohibitif de 599 euros. Malgré une énorme attente de la part des joueurs, le lancement commercial fut un échec cuisant, et Sony n’eut alors d’autres choix que de rapidement baisser le prix de sa machine, en réduisant au passage certaines fonctions (rétrocompatibilité PS2, lecteur de cartes…). Du côté de la PS5, point de tarif stratosphérique à l’horizon (a priori), puisque Sony aurait opté pour un ticket d’entrée fixé à 399 euros.

499€ pour la PS5 avec lecteur Blu-Ray 4K

Evidemment, ce tarif concernerait la PS5 « Digital Edition ». Du côté de la PS5 équipée d’un lecteur optique, la facture grimperait à 499 euros, soit le même tarif que les PS4 Pro et Xbox One X à leur sortie. Il convient toutefois de préciser que ces tarifs ne sont pas officiels, et qu’ils proviennent de certaines fuites de chez Amazon, ainsi que de certains « insiders ». Il conviendra donc d’attendre une annonce officielle de la part de Sony pour précommander sa PS5.

Néanmoins, les tarifs de 399 et 499€ paraissent les plus plausibles, dans le sens où cela permettrait à Sony d’afficher sa PS5 « à partir de 399€ seulement », tout en conservant une édition avec lecteur optique, soit celle qui sera privilégiée par les joueurs, à un tarif acceptable (499€ donc). En effet, au-delà du seuil fatidique de 500€, Sony risque, comme à l’époque de la PS3, de voir les joueurs lui tourner le dos, attendant une baisse de prix.

En ce qui concerne la disponibilité de ces nouvelles PlayStation 5, tout laisse penser que Sony devrait proposer ses consoles en boutiques à compter du 20 novembre. Rappelons que Microsoft doit lui aussi proposer sa nouvelle Xbox Series X en fin d’année, avec un lancement qui pourrait survenir quelques jours avant/après celui de la PS5. Préparez vos deniers…