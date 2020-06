Xbox Series X : une interface identique à celle de la Xbox One ?

Alors que Sony vient tout juste de présenter sa future PS5, en prenant le soin de ne pas dévoiler sa nouvelle interface, du côté de chez Microsoft, on devrait opter pour la continuité en ce qui concerne l’UI de la future Xbox Series X. C’est en effet ce que confirme Tom Warren, pour le compte de The Verge.

Si l’interface de la PS5 sera totalement retravaillée par rapport à celle de la PS4, du côté de chez Microsoft, on semble avoir décidé de ne pas bouleverser les habitudes des utilisateurs. En effet, Tom Warren a publié un tweet pour « confirmer » que le dashboard de la future console de Microsoft sera exactement le même que celui de la Xbox One actuelle.

Evidemment, l’interface de la Xbox Series X pourrait proposer certains changements mineurs, mais l’UI sera globalement identique, avec toutefois de nettes améliorations en terme de vitesse et performances générales. Rappelons que Microsoft voit sa Xbox Series X comme un élément d’un éco-système global, réunissant notamment la Xbox One. Le fait de proposer une interface similaire n’a donc rien de très étonnant.

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved

