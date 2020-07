Sony : la coque de la PS5 (et de la DualSense) sera-t-elle personnalisable ?

Officialisée il y a quelques semaines maintenant, la PS5 de Sony dispose encore de quelques zones d’ombres, à commencer évidemment par sa date de disponibilité et son prix. Toutefois, selon certaines rumeurs, la nouvelle console de Sony pourrait également proposer une fonction étonnante, à savoir une certaine forme de personnalisation.

En effet, lors du reveal de la PS5, beaucoup ont été surpris du design mis au point par Sony, avec des ailettes blanches assez étonnantes sur la coque de la console. Toutefois, selon des photos en provenance des chaînes de montage de la console, il semblerait que la coque externe de la machine soit dépourvue de pas de vis.

Some pics of the PlayStation 5 shell (added official PS5 photo for comparison) https://t.co/hBwmwoNOQd pic.twitter.com/IIhxJljmS3

— Wario64 (@Wario64) July 27, 2020