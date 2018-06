Pimento change de positionnement avec sa nouvelle publicité totalement décalée

La marque de boisson énergisante a dévoilé une publicité vraiment bizarre dans laquelle tous les personnages grandissent après avoir consommé le produit… même les crabes et les sirènes.

Cette campagne publicitaire un peu déjantée mais très originale marque un véritable changement de positionnement sur le marché, soutenu par une animation 3D dont l’histoire montre les caractéristiques de cette boisson sans alcool.

Du goût et du tonus… tout ça dans Pimento !

La marque de boisson Pimento a fait appel au talent de l’agence Animals pour concevoir sa nouvelle publicité. Tous deux ont créé un court-métrage décalé et comme, sa signature l’indique, « totally weird ».

Ce film d’animation met en scène un homme en train de bronzer tranquillement sur la plage. Tout d’un coup, une goutte de boisson tombe dans sa bouche alors qu’il dort, ce qui provoque immédiatement un important changement physique : sa taille se développe d’une façon anormale, et à chaque fois qu’il prend une gorgée, son corps continue de grandir.

Il fait ensuite la connaissance des nombreux être vivants qui se trouvent également sur la place mais qu’il n’a pas l’habitude de voir, comme des crabes et des sirènes.

Bien entendu, cette fameuse « boisson qui fait grandir » n’est autre que le fameux Pimento. Manoëlle Van Der Vaeren, la dirigeante de l’agence Animals, explique que cette publicité représente les caractéristiques de cette boisson qui « ouvre à toutes sortes de créations aussi déjantées les unes que les autres ». Le film met ainsi en avant la particularité de cette boisson pimentée qui offre en bouche une vraie secousse.

Une boisson sans alcool et qui a du goût

Pimento est une boisson réalisée avec des arômes naturels composée composée de gingembre, de piment et de tonic. Elle contient également du citron vert, de l’orange amère, de l’origan et de la gentiane pour plus de pep’s. Il s’agit d’un soft-drink allégé en sucre et rafraîchissant. Sa spécificité, c’est son taux d’alcool à 0% mais, selon la marque, son effet s’apparente pourtant à celui de l’alcool.

Ce produit est destiné à ceux qui souhaitent se désaltérer avec une boisson légèrement piquante tout en profitant d’une saveur unique. Pimento est disponible dans plus de 1000 établissements français. Vous pouvez vous en procurer dans les pubs, restaurants, supermarchés, épiceries fines et cocktails-bars. A consommer sans modération (mais en pratiquant quand même une activité physique régulière).

Source : La Réclame

