La Redoute : les offres tech et électroménager à ne pas manquer pour les Soldes

Pour cette nouvelle édition des soldes d’été, La Redoute a décidé de multiplier les promotions sur tous ses univers. À la une, on retrouve notamment la mode et la maison, qui bénéficient de réductions pouvant monter jusqu’à -60%. Le reste du site n’est pas laissé de côté avec de très belles offres du côté de l’électroménager et de la high-tech. Voici les offres à ne pas manquer aujourd’hui :

Cette sélection est loin d’être exhaustive, et vous pouvez retrouver l’ensemble de catégories sur la page dédiée aux soldes La Redoute ici :

Quelles sont les meilleures promotions chez La Redoute

La mode est évidemment à l’honneur pour toute la période, mais nous nous concentrons plutôt sur les meilleurs deals high-tech. Si vous aimez courir, l’excellente montre GPS Garmin Vivoactive 3 est vendue avec 30% de réduction à 199€ au lieu de 279€.

Pour la cuisine, le multicuiseur Cookeo+ avec 180 recettes est aussi proposé avec une forte remise, à 199€ au lieu de 269€, et la machine à café Nespresso Vertuo est quant à elle bradée à 126€ au lieu de 179€. Ces trois produits ne sont qu’une infime partie des produits en réduction pendant les soldes La Redoute.

La Redoute propose aussi une offre d’abonnement, baptisée « La Redoute et moi ». Cette dernière vous permet de bénéficier de 10% de réduction supplémentaire jusqu’au 11 août sur tous les produits Maison vendus par La Redoute. Vous pouvez essayer l’abonnement gratuitement pendant 30 jours, et il coûte 15€ par an si vous décidez de le conserver. Outre cette réduction pour les Soldes La Redoute, il permet de bénéficier de la livraison gratuite pendant toute l’année.