La saga Assassin’s Creed va se décliner sous la forme d’un podcast d’aventure

On ne présente plus Assassin’s Creed. La saga culte d’Ubisoft compte déjà 19 jeux tous supports confondus. Avec plus de 140 millions de vente à travers le monde, c’est aussi et de loin sa franchise la plus bankable. En quasiment 13 ans d’existence, la licence a su trouver son public et s’est même déclinée là où on ne l’attendait pas forcément.

Assassin’s Creed va désormais avoir droit à une nouvelle déclinaison sous la forme d’un podcast qui sortira le 27 février 2020. Ubisoft entend surfer sur cette nouvelle tendance des aventures audio. L’entreprise s’associe avec Audible pour lancer cette série dramatique basée sur les jeux. Écrite par Anthony Del Col qui a déjà travaillé sur des transpositions BD de la saga, elle sera dotée d’une distribution très attrayante. On retrouvera Riz Ahmed (The Night Of), Anthony Head (La Dame de fer) et Danny Wallace qui a déjà doublé des voix dans Assassin’s Creed III.

L’adaptation ciné avait divisé les fans d’Assassin’s Creed

« Remarqué pour son authenticité historique, sa construction, et son récit, il ne pourrait y avoir de meilleur univers à explorer pour un drame audio », souligne Steve Carsey, directeur du contenu original chez Audible UK.

L’histoire est centrée autour d’Aliyah Kahn, un homme criblé de dettes. Pour rembourser, il devient un assassin qui accède à la mémoire d’un de ses ancêtres, un aveugle de la fin du XVII ème siècle. On n’en sait pas plus mais plusieurs personnages connus des amateurs de la saga devraient faire leur apparition.

Début 2017, la 20th Century Fox avait déjà proposé une adaptation cinématographique de la licence. Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Michael K. Williams ou encore Jeremy Irons, le casting était impressionnant mais le film avait divisé le public. Certains l’ont trouvé assez intense et haletant, tandis que d’autres l’ont jugé bâclé. Il reste donc à espérer que cette transposition audio rassemblera davantage les fans.