La série Malcolm pourrait revenir… En film !

Comme de très nombreuses personnes, vous faites sans doute partie de ceux qui sont un jour tombés sur la série Malcolm. Une série culte diffusée entre janvier 2000 et mai 2006 qui totalise 7 saisons ! Nous suivons la vie du jeune Malcolm âgé de onze ans et de sa famille. Sa mère autoritaire Lois, son père complètement décalé et immature Hal, de son petit frère Dewey et de ses grands frères Reese et Francis. Une série très appréciée qui est désormais en arrêt depuis 13 ans ! Mais, tout pourrait changer dans les prochains mois !

Malcolm : Le retour en film ?

Après 151 épisodes, et sept saisons, il était temps de dire au revoir à la famille de Malcolm en mai 2006. Plus de 13 ans plus tard, les fans peuvent avoir de l’espoir de revoir une dernière fois la famille sur grand écran ! C’est dans un entretien exclusif au site Malcolm France, que Frankie Muniz (l’acteur qui interprète Malcolm) à lâché une petite bombe qui donne espoir à de nombreux fans !

Lors de sa venue à Lille pour les Geek Days en mai dernier, les équipes de Malcolm France étaient sur place pour interviewer l’acteur. Et contre toute attente, ce dernier a bien parlé des projets en cours et de ce qu’il savait !

Je sais qu’un script est en préparation. Je ne suis pas sûr de ce dont je peux parler ou pas mais… il s’agirait d’un long-métrage. Donc pas forcément une nouvelle saison ou des épisodes, ils veulent faire un film. J’aimerais bien refaire une saison avec 10 ou 12 épisodes car ça permet de développer suffisamment de storylines pour savoir ce que chacun est devenu… Enfin, les principaux scénaristes de la série sont dessus, on verra. Bryan (Cranston) est très motivé, si ça se fait ce sera grâce à lui donc je l’espère !

On apprend ainsi qu’un script est donc en préparation, mais que l’idée serait centrée autour d’un film. Mais important aussi, Bryan Cranston qui joue le rôle de Hal (et qui depuis s’est illustré parfaitement dans la série Breaking Bad) serait vraiment partant pour une suite. Quoi qu’il en soit c’est une nouvelle qui redonne espoir même si d’après les premiers retours, tous les acteurs seraient partants pour un ultime retour à part Erik Per Sullivan (Dewey) qui à complètement quitté le monde des projecteurs en 2007.