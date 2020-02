La startup Obvy a créé un moyen de sécuriser les achats sur Facebook Marketplace

Les groupes Facebook ont toujours permis de faciliter les ventes entre particuliers. Mais depuis un moment, le réseau social encourage ces pratiques, via sa fonctionnalité Marketplace, ce qui met celui-ci en concurrence directe avec les sites comme Leboncoin.

Ces groupes, spécialisés dans les ventes, ont de multiples avantages. Mais comme Facebook ne permet que la mise en relation, n’offrant aucune garantie, les utilisateurs qui font des achats via Marketplace sont plus exposés aux arnaques en ligne.

La startup Obvy pense cependant qu’elle peut résoudre ce problème grâce à sa plateforme de vente entre particuliers. Cela fait quelques années que cette entreprise propose son service de sécurisation de ce type de transaction. Et aujourd’hui, celle-ci veut également s’imposer comme tiers de confiance entre les acheteurs et les vendeurs qui sont mis en relation via Facebook Marketplace.

La startup Obvy veut devenir le tiers de confiance pour les utilisateurs de Facebook Marketplace

« […] Obvy a développé, en plus de son application, un service permettant en quelques secondes de vendre en se protégeant des arnaques. Véhicules, vêtements, ameublement, vélos, smartphones, places de concert… Ce service permet de sécuriser toutes les transactions entre particuliers jusqu’à 200 000€ », nous explique-t-on dans un communiqué. « L’internaute peut créer gratuitement sa page de paiement sécurisé en renseignant quelques informations sur l’objet qu’il souhaite vendre. Ces informations permettront de créer un lien internet menant sur une page de paiement sécurisé via laquelle les acheteurs pourront envoyer des propositions d’achat en quelques secondes. »

Pour que les transactions soient sécurisées, Obvy conserve les fonds de la transaction entre deux particuliers (via un partenariat entre Crédit Mutuel Arkéa) et ceux-ci ne sont débloqués que lorsque le bien a été livré.

En d’autres termes, la startup se positionne comme garant, à la fois pour l’acheteur et pour le vendeur. Une vidéo montrant le fonctionnement de ce système, et son utilisation sur Facebook Marketplace, a récemment été mise en ligne sur YouTube.

Et en plus de ce statut de tiers de confiance, ce qui permet d’éviter certaines arnaques ou des vols de données bancaires, Obvy peut également faciliter la livraison des biens mis en vente (il y a même un système de retour) via l’intégration des services de livraison de Relay et de Chronopost.