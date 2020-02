La version gratuite de Stadia arrivera au cours des prochains mois

En 2019, Google est finalement entré sur le marché des jeux vidéo avec Stadia, son service de cloud gaming. À l’instar de PlayStayion Now, Stadia permet de jouer à des titres AAA en streaming, sans requérir une console de jeu vidéo ou un PC ultra-puissant de gamer.

Mais pour le moment, Stadia n’est disponible que via un abonnement « Pro » payant. Cependant, la firme de Mountain View avait promis une version gratuite de son service de cloud gaming, qui permet donc d’accéder à la plateforme sans payer, mais avec des restrictions au niveau de la qualité graphique (et du son).

Et si on ne sait toujours pas quand, précisément, cette version gratuite sera disponible. Google semble vouloir rassurer les fans qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps.

En effet, comme le rapporte le site web The Verge, lors d’une récente interview avec Protocol, Phil Harrison, le patron de Stadia, a indiqué que cette version gratuite sera lancée au cours des prochains mois.

Stadia : une offre qui deviendra plus intéressante en 2020 ?

La version gratuite devrait faire partie des principaux arguments de Stadia, cette année. Actuellement, lorsqu’un joueur s’abonne à la version payante, il n’a accès gratuitement qu’à quelques titres, mais doit aussi payer pour acheter les jeux.

Avec la version gratuite de Stadia, plus de personnes pourraient être tentées par le service de cloud gaming.

Sinon, Stadia est également critiqué pour son catalogue qui, pour le moment, est très limité.

Cependant, cette année, Google devrait également améliorer ce catalogue. En janvier, la firme de Mountain View a annoncé qu’elle prévoit d’ajouter 120 nouveaux jeux, dont 10 titres exclusifs, avant la fin de l’année.

Il y a une semaine, Google a également réagi aux critiques concernant le manque de nouveautés sur Stadia.

Sinon, avant la fin de l’année, la plateforme devrait également être disponible sur plus d’appareils. Si au lancement, il n’était possible de jouer que sur les smartphones Pixel de Google, la firme a l’intention de rendre le jeu en streaming possible sur d’autres modèles Android. D’ailleurs, Google a déjà commencé à tester le jeu en streaming sur certains appareils.

En revanche, pour le moment, on ne sait pas encore s’il sera également possible, un jour, de jouer aux jeux de Stadia sur un iPhone ou bien un iPad.