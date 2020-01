Google répond aux critiques concernant le manque de nouveautés sur Stadia

La fin d’année 2019 était compliquée pour Google et Stadia, le début d’année 2020 l’est tout autant, si ce n’est encore plus. Annoncé lors de la Game Developers Conférence de San Francisco en mars 2019, Google Stadia avait beaucoup d’ambitions et pouvait bousculer l’industrie du jeu vidéo. Au fil des mois, la communication autour de cette première grosse offre de Cloud Gaming s’est effondrée, et le lancement du service en novembre 2019 était un fiasco. Un mois plus tard, selon certaines statistiques, c’est plus de 50% des joueurs qui auraient déjà déserté la plateforme de Google. Malgré des promesses pour de grosses choses à venir en 2020, Google Stadia ne séduit plus et fait face à de nombreuses critiques. Ce qui pousse un porte-parole de la firme à réagir par l’intermédiaire d’un communiqué de presse officiel.

Google Stadia : Une renaissance en 2020 ?

Google a promis 120 nouveaux jeux pour cette année 2020, avec des exclusivités et surtout l’arrivée de la fameuse offre gratuite. Hélas, cela ne suffit pas à satisfaire les joueurs. Et les critiques se font de plus en plus nombreuses. Ainsi, un porte-parole du géant américain a réagi via un communiqué de presse chez nos confrères de chez GamesIndustry.

Nous comprenons le désir d’entendre plus de détails sur les jeux. En fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit: les jeux, bien sûr, les 120 jeux ne seront pas tous annoncés par l’équipe de Stadia , car nous laissons les éditeurs faire des annonces sur leurs jeux et leurs plateformes dans lequel ils sortiront, tout comme nous le ferons avec le contenu exclusif qui arrivera à Stadia […] Il y a plusieurs facteurs qui affectent la date des annonces de ces jeux, des choses comme des promotions ou des événements, l’état de leur développement, la proximité d’une démo, les exigences des actionnaires, etc..

Voilà, s’il n’y a pas d’annonces de nouveaux jeux et qu’il n’y a pas de nouvelles pubs avec de nouveaux jeux, ce n’est pas la faute de Google, mais des éditeurs tiers qui ne se décident pas à annoncer leurs jeux sur la plateforme du géant américain. Pas vraiment certain que ce soit la meilleure défense à adopter pour Google. Rendez-vous dans les prochains mois pour voir quels sont les 120 jeux à venir sur Stadia.