Stadia promet 120 nouveaux jeux et la compatibilité avec d’autres smartphones Android

2019 a été marqué par l’entrée de Google dans l’univers du gaming. Mais pour concurrencer Sony et Xbox, la firme de Mountain View ne lance pas de console, mais mise plutôt sur le cloud.

Stadia, son service de cloud gaming, exécute les jeux dans le cloud puis envoie les images sur les appareils du jouer en streaming. Résultat : il est possible de jouer à des jeux AAA sur un navigateur web, sur un Chromecast Ultra ou sur un mobile.

Malheureusement, à son lancement, Stadia était loin de tenir toutes ses promesses. Certains pointaient du doigt le catalogue de jeux proposé par la plateforme, très petit. D’autres critiquaient le fait que pour le moment, le gaming sur mobile n’est disponible que sur les smartphones Pixel de Google.

De gros changements sont annoncés pour cette année

La bonne nouvelle, c’est que l’offre de Stadia va rapidement évoluer cette année. Dans un billet de blog, la plateforme de Google annonce l’arrivée de nouveaux jeux dans le catalogue.

Plus précisément, Google compte ajouter 120 nouveaux jeux dans ce catalogue avant la fin de l’année, dont 10 titres qui seront des exclusivités Stadia et qui sortiront avant le second semestre.

D’autre part, Stadia devrait arriver petit à petit sur d’autres appareils. En effet, Google annonce l’arrivée, dès ce premier trimestre, de Stadia sur d’autres modèles de smartphones Android. D’ailleurs, comme nous l’évoquions dans un précédent article, Google est déjà en train de tester sa plateforme de cloud gaming sur des appareils d’autres marques, comme OnePlus et Samsung.

Pour les joueurs sur le web, la firme de Mountain Wiew annonce également que la prise en charge de la résolution 4K sera bientôt disponible sur les navigateurs. Et Google prévoit également de proposer de nouvelles fonctionnalités liées à Google Assistant, ainsi que la possibilité d’utiliser sa manette Stadia controller sans fil sur le web.

En revanche, dans son annonce, Google n’évoque pas la version gratuite de Stadia (avec une moins bonne résolution). Pour rappel, seule la version payante est actuellement disponible.

Google ne mentionne pas, non plus, iOS, alors que certains joueurs qui ont des iPhone ou des iPad espèrent qu’un jour, leurs mobiles seront compatibles avec Stadia.

Quoi qu’il en soit, après des débuts critiqués, Stadia semble aujourd’hui commencer à rectifier le tir.