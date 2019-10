« La vie en Model 3 », l’étonnante arme de séduction massive de Tesla

Vous l’avez peut-être remarqué : Tesla ne communique jamais. En tout cas jamais par les canaux traditionnels qu’utilisent les autres marques automobiles. Pas de publicité, pas de déclarations officielles de porte-paroles, pas de vidéo-clips chatoyants diffusés sur les réseaux sociaux.

Car le vrai responsable de la communication, du commercial et du marketing de Tesla est une seule et même personne, vous me voyez venir : Elon Musk. Et son outil s’appelle Twitter.

Ce qui rend cette nouvelle initiative assez intéressante car inédite. La marque américaine vient de déployer dans une relative discrétion une nouvelle section sur ses sites web intitulée « La vie en Model 3 », dans laquelle des clients européens possesseurs de Tesla Model 3 sont invités à poster leur quotidien avec leur voiture.

Quand monsieur tout le monde aime sa tesla (et le montre)

S’ensuit une petite série de clips montrant différentes situations mises en scène en mode vlog ou vidéo amateur par les propriétaires de Tesla Model 3 : têtes qui se dévissent lors d’accélérations monstrueuses, roadtrips en famille avec enfants ou balades entre potes, toutes les situations sont propices à donner envie à ceux qui lorgnent du côté de la marque mais hésitent encore à franchir le pas.

Le site est d’ailleurs organisé autour de plusieurs thématiques que l’on peut sélectionner si l’on ne souhaite pas tout regarder. Il est ainsi possible de ne cocher que la section Performances, Pilotage automatique ou encore Technologie sans forcément se taper sur Week-end ou Conception.

On sait que les possesseurs de Tesla sont dans une majorité écrasante satisfaits de leur achat et ne changeraient pour rien au monde. On sait également qu’ils sont généralement assez technophiles, ce qui permet à Tesla de s’offrir une superbe promotion à base de clips de gens de tous les jours sur le thème « ce sont les utilisateurs qui en parlent le mieux ».

Une initiative qui n’est pas sans rappeler – jusque dans sa présentation – le site Porsche Everyday, en ligne depuis de nombreuses années, qui dans sa précédente version ressemblait énormément à celui de Tesla (ou plutôt l’inverse, donc) , même s’il a évolué sous la forme d’un portail/blog plus classique désormais.

Tesla nous indique que ceux qui souhaitent participer à ce site peuvent envoyer leurs vidéos à cette adresse : LWM3@tesla.com