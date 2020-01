La Xbox One serait un (gros) « problème » pour CyberPunk 2077…

CyberPunk 2077 : la Xbox One en PLS ?

Vous le savez sans doute, il y a quelques jours, CD Projekt RED a pris la décision de reporter la date de sortie de CyberPunk 2077. Attendu initialement pour le mois de mai prochain, le jeu sera finalement disponible le 17 septembre, soit quelques semaines seulement avant l’arrivée en boutiques des nouvelles PS5 et Xbox…

Un délai de quelques mois qui permettra au studio de peaufiner son nouveau bébé. Selon Borys Niespielak, scénariste polonais très proche du studio CD Projekt RED, il semblerait toutefois que le studio se soit heurté à un obstacle inattendu : la Xbox One. Cette dernière serait d’ailleurs l’une des raisons du récent report…

Des versions PS5 et Xbox en préparation ?

La première version de la console de Microsoft aurait ainsi beaucoup de mal à faire tourner correctement CyberPunk 2077, avec des performances qui seraient jugées « extrêmement insuffisantes« … Ainsi, une partie du studio serait à pied d’oeuvre pour peaufiner le jeu, tandis qu’une autre partie serait en train d’optimiser le jeu dans sa version Xbox One. On imagine aisément que cette dernière sera inférieure techniquement aux autres versions, mais il faut impérativement que celle-ci reste parfaitement jouable.

Ces derniers mois, force est d’admettre que la première Xbox One de Microsoft a bien du mal à faire tourner certains titres, les mêmes qui tournent plutôt bien sur Xbox One S et parfaitement sur Xbox One X. Il semblerait donc que, à l’heure actuelle, CyberPunk 2077 soit un peu trop gourmand pour la console lancée en 2013. Reste à savoir maintenant comment sera optimisé le jeu sur la Xbox One, et si CD Projekt RED ne prépare pas (en secret) des versions PS5 et Xbox de son jeu (ce qui est hautement probable)…