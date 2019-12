La Xbox Scarlett serait un monstre de puissance d’après ces dernières caractéristiques !

Contrairement à Sony qui multiplie de faire saliver les joueurs avec de nombreux brevets qui fleurissent sur la toile, Microsoft reste très discret au sujet de sa prochaine console : La Xbox Scarlett. Outre le tweet de Phil Spencer qui annonçait la semaine dernière qu’il venait de ramener la première Scarlett chez lui pour la tester dans son salon, Microsoft reste muet au sujet de cette dernière.

Les premières rumeurs annoncent d’ores et déjà que deux consoles seraient en préparation, une console pour les « hardcore gamers », très puissantes (la Scarlett) et une deuxième console, pour le grand public, sans lecteur Blu-ray (jeux en téléchargements seulement), avec un prix plus abordable serait également en développement : La Xbox Lockhart.

Aujourd’hui, le site Windows Central dévoile des caractéristiques qui pourraient être celles des deux prochaines Xbox. Et si cela s’avère être vrai, on risque d’avoir une nouvelle génération de consoles très puissantes.

La Xbox Scarlett : Un monstre de puissance ?

La Xbox Scarlett serait donc le modèle « haut de gamme » de Xbox pour la prochaine génération. La console ultime pour les joueurs qui sont vraiment fans de jeux vidéo. Les « hardcore gamers ». Selon les informations de Windows Central, cette dernière disposerait de specs plutôt monstrueux.

Nous tenons à rappeler qu’il s’agit de sources non officielles et que les caractéristiques peuvent ne sont pas confirmées par Microsoft.

XBOX SCARLETT – CARACTÉRISTIQUES Affichage 120FPS/1080p [ou] 60FPS/4K

16 Go de mémoire GDDR6 (dont 13 Go pour les jeux et 3 Go pour le système d’exploitation)

Coté CPU un SoC Flute gravé en 7 nm 3,5 Ghz, un processeur huit coeurs et seize threads sous architecture AMD Zen2

Un GPU Navi RDNA

12 TFLOPS de puissance brute

Pour ce qui est de la fameuse Xbox Lockhart, cette dernière serait donc l’équivalente de la Xbox One S All Digital Édition. Une console moins puissante, sans lecteur de Blu-ray, proposant uniquement des jeux en téléchargements ou avec le fameux Xbox Game Pass (puis, par la suite, le XCloud). Cette dernière s’adresserait surtout aux joueurs occasionnels.

XBOX LOCKHART – CARACTÉRISTIQUES Un affichage 60FPS/1440p (4K upscalée)

12 Go de mémoire GDDR6

Un Soc Flute gravé en 7 nm, le même que celui de l’Anaconda

Un GPU Navi RDNA

4 TFLOPS

Une console donc bien moins puissante qui serait même moins puissante que la Xbox One X. Qui, pour rappel, possède 6 TFLOPS. Rendez-vous désormais début 2020 pour, on espère, les informations officielles de la part de Microsoft et une présentation des machines lors de l’E3 2020 à Los Angeles.