Microsoft préparerait (encore) une Xbox Scarlett All Digital Edition, sans lecteur de disque

Vers une Xbox Scarlett All Digital Edition ?

On le sait, Microsoft travaille actuellement sur la nouvelle Xbox Scarlett, un modèle que Phil Spencer a tout récemment installé chez lui selon un récent tweet. Une Xbox Scarlett qui viendra se frotter à la PlayStation 5 de Sony en fin d’année prochaine… et qui pourrait être accompagnée d’un autre modèle, au nom de code Lockhart.

En effet, selon de nouvelles rumeurs, Microsoft aurait bel bien l’intention de lancer deux modèles de Xbox Scarlett, dont une dépourvue de lecteur optique, pour une expérience 100% dématérialisée. Rappelons que Microsoft a déjà tenté l’expérience avec sa Xbox One S All Digital Edition, que l’on pouvait retrouver à moins de 100 dollars durant le Black Friday…

Deux versions de la Xbox Scarlett ?

Selon certains, la récente Xbox One S All Digital Edition avait avant tout pour vocation de « tâter le terrain« , et voir si la perspective d’une console dépourvue de lecteur optique était possible. Visiblement oui, puisque selon certaines rumeurs, Microsoft proposera en fin d’année prochaine sa Xbox Scarlett « classique », mais aussi une version « All Digital »…

Pour le géant américain, il s’agirait donc de proposer aux joueurs deux alternatives, avec d’un côté une Xbox Scarlett surpuissante, qui succéderait à la Xbox One X, et de l’autre, une Xbox Lockhart un peu moins musclée, sans lecteur optique donc, mais également moins chère à l’achat, et qui succéderait à la Xbox One S. Si tel est le cas, on espère que Microsoft aura retenu la leçon, et affichera sa nouvelle Xbox All Digital Edition à un prix vraiment attractif…

Evidemment, du côté de chez Microsoft, on estime qu’une telle Xbox serait une porte d’entrée idéale pour profiter de la ludothèque Xbox, grâce au futur Projet xCloud mais aussi (et surtout) au Xbox Game Pass. Reste à savoir maintenant si les joueurs sont prêts à s’offrir une console 100% dématérialisée en 2020, après l’échec de la PSP Go de Sony il y a quelques années, et celui de la Xbox One S All Digital… Affaire à suivre en 2020.