La Xbox Series X de retour en stock limités à 16h (vite) 🔥

Disponible partout dans le monde depuis le 10 novembre 2020, la Xbox Series X est la toute dernière console de salon de Microsoft. Actuellement, il s’agit de la console la plus puissante du marché et cette dernière est un gros succès pour la firme américaine lui permettant de réaliser le meilleur lancement hardware de son histoire avec plus de 1,3 million de consoles vendues (Xbox Series X et Xbox Series S) pour le premier jour.

Avec l’approche des fêtes de fin d’année et suite à l’année difficile, la demande est très forte et les ruptures de stock ont été rapides. Beaucoup de joueurs n’ont pas eu la chance de pouvoir commander leur console et se retrouvent frustrés. Mais par chance, de nouvelles consoles vont être remises en vente dès aujourd’hui à partir de 16h, cet c’est Cdiscount qui devrait dégainer en premier.

Voir le stock Xbox Series X chez Cdiscount

Edit 16h05 : comme prévu, les stocks sont partis en quelques minutes chez Cdiscount.

LES MEILLEURS PRIX DE LA XBOX SERIES X

CDISCOUNT (RE)OUVRE LE BAL

La seconde vague de #XboxSeriesX et #XboxSeriesS est imminente💪@Cdiscount ouvre le bal aujourd’hui aux environs de 16h ⚡️ Merci à tous pour votre patience, et j’espère à bientôt dans le #TeamXbox, une bien belle famille 💚 — Marc Issaly (@BobbyMacGee) November 26, 2020

Comme a pu l’annoncer Marc Issaly, Marketing Manager France, la nouvelle vague de console arrivera dans un premier temps sur CDiscount à partir de 16h. Nous ne savons pas pour le moment quand les autres vagues arriveront chez les autres revendeurs. Mais pour être certain de ne rien louper et d’avoir surtout le meilleur prix, voici un tableau avec les prix qui sont actualisés toutes les demies-heures pour trouver le prix le plus bas du Net et les disponibilités.

LA XBOX SERIES X – LA CONSOLE PAR EXCELLENCE ?

Avec une note de 9/10 dans nos colonnes, la Xbox Series X est clairement une console ultime pour le lancement de cette neuvième génération. Puissante, épurée, silencieuse, avec de nombreuses fonctionnalités et services (Quick Resume, Game Pass, XCloud…), la nouvelle console de Microsoft est une console tournée vers l’avenir et promet de nous apporter de nombreuses expériences en termes de gaming.

Grâce au Xbox Game Pass (un service par abonnement à 9,99€ par mois) vous aurez accès à plus de 300 jeux en illimités à installer sur votre console dont toutes les exclusivités Xbox dès le jour de leur sortie ! Une offre assez intéressante vous permettant de jouer à des centaines de jeux sans vous ruiner !

CARACTÉRISTIQUES DE LA XBOX SERIES X

Console Xbox (Series X) Xbox (Series S) Date de Sortie Fr 10 Novembre 2020 10 Novembre 2020 Poids : N.C N.C CPU 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnalisé 8 cœurs à 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) Processeur Zen 2 personnalisé GPU 12 TFLOPS, 52 UC à 1,825 GHz GPU RDNA 2 personnalisé GPU RDNA 2 personnalisé (TFlops non confirmés) Disque Dur SSD NVME personnalisé 1 To Disque Dur custom NVME SSD 512GB Lecteur Lecteur Blu-Ray 4K UHD Non USB Oui USB 3.0 et Type-C Oui USB 3.0 et Type-C Wifi Oui Oui Bluetooth Oui Oui Sortie Optique Oui Oui HDR Oui Oui Résolution Jusqu’à 7860×4320 (8K) Jusqu’à 2560×1440 FPS Jusqu’à 120 FPS Jusqu’à 120 FPS Rétro-compatibilité Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Prix de Lancement 499,99€ 299,99€ Prix Actuel La Xbox Series X est dispo à 499,99 € chez Amazon La Xbox Series S est dispo à 299,99 € chez Amazon

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bon courage pour acheter la Xbox Series X. En effet, les stocks seront encore une fois limités et les précommandes ont montré à quel point il était difficile d’obtenir la nouvelle console ultra-puissante de Microsoft. Si vous voulez faire partie des premiers à en profiter, il faudra être vif. Mais n’ayez crainte, d’autres stocks devraient arriver dans les prochains jours.