Plus de 1.3 million de Xbox Series vendues le jour du lancement !

Voilà maintenant cinq jours que Microsoft a officiellement lancé la neuvième génération de consoles avec la sortie mondiale des Xbox Series X et des Xbox Series S. En place dans l’industrie du jeu vidéo depuis novembre 2001 avec la sortie de la Xbox, Microsoft ne peut tirer qu’un bilan mitigé de ses (presque) 20 ans de carrière.

Une première Xbox qui ne parviendra pas à rivaliser avec la PS2 et qui sera très vite abandonnée par Microsoft pour l’arrivée de la nouvelle machine : La Xbox 360. Avec près de 85,5 millions d’exemplaires écoulés, cette seconde machine est un énorme succès et va même se payer le luxe de rivaliser avec la PS3. Hélas, le succès ne sera pas au rendez-vous pour une nouvelle génération.

Depuis 2013, Microsoft ne parvient pas à rivaliser avec sa Xbox One face à Sony et sa PS4. Là où la console japonaise approche des 120 millions de consoles vendues, la machine de Microsoft peine à atteindre les 50 millions d’unités sur la même période.

Depuis 2016, les équipes de Phil Spencer (le directeur de Xbox) ont totalement revu la vision de la firme. Xbox est sur un nouveau chemin mettant le plus possible en avant les joueurs et la facilité d’accéder aux jeux et à l’écosystème Microsoft. Voilà maintenant quatre ans que la firme américaine prépare sa next-gen. Et le lancement n’est pas raté !

C’est donc par l’intermédiaire du site spécialisé VGChartz que les premières estimations autour des ventes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S sont tombées. Ce serait donc entre 1,2 et 1,4 million de consoles Microsoft qui se seraient vendues en seulement 24h lors du lancement des machines.

Thanks to you, we had our largest launch day in Xbox history.

More people are playing than ever before, and what’s better, we’re playing together.

