L’Algérien Condor vient titiller Wiko en France

L’algérien Condor vient faire une percée en France pour concurrencer les smartphones de Wiko. Même si comme beaucoup, ce nom ne vous dit certainement rien, il s’agit d’un poids lourd en Algérie, présent dans le top 15 du pays. Condor engrange un milliard d’euros de chiffre d’affaires, emploie 5000 personnes et se développe dans prés de 12 marchés différents avec une spécialité pour le BTP et l’électroménager. Autant dire que le sino-français Wiko voit arriver un très gros concurrent dans l’hexagone…

La France va voir arriver un nouvel acteur de poids sur son sol, dans le secteur des smartphones. L’Algérien Condor vient de lancer le smartphone Allure M3, qui même s’il ne fera pas de l’ombre aux Galaxy ou aux iPhone risque bien en revanche de s’emparer des parts de marché sur l’entrée de gamme, voire le milieu de gamme.

Condor ambitionne de vendre 2 millions d’unités d’ici fin 2019

Wiko est par exemple la première cible des futurs smartphones de Condor et si l’on regarde un peu les chiffres de ce groupe Algérien, ils sont assez impressionnants, du moins dans son pays natif, puisque le taux d’équipement est de plus de 90% des foyers en Algérie. Un chiffre qu’il faut relativiser car Condor commercialise des appareils domestiques et de l’électroménager.

Les ambitions de Condor sont sans doute un peu présomptueuses, car la société souhaite rafler 10% du marché d’ici 2019 et vendre plus de 2 millions de terminaux ! Quand on voit que des marques comme Wiko ou même Asus ne parviennent même pas à la moitié de ce chiffre, et que Huawei a mis plusieurs années pour franchir ce cap, on reste assez dubitatif, mais qui sait, Condor a peut-être une arme secrète.

A quoi faut-il s’attendre avec cet Allure M3 ?

L’Allure M3 ne sera disponible qu’en juin, mais on fait un rapide point sur ses caractéristiques techniques. Le terminal embarque un écran Full HD tactile au format 19:9 de 6,2 pouces, avec une encoche comme l’iPhone X. On retrouve aussi un processeur Mediatek HelioP60 épaulé par 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.

Il embarque une batterie d’une capacité de 3050 mAh, dispose d’un lecteur d’empreintes, de la reconnaissance faciale laser 3D, intègre deux cartes SIM et propose la recharge sans fil avec la norme Qi. Il fonctionne sous Android et niveau photo, Condor propose deux capteurs au dos de 16MP et de 5 MP en façade.

On peut donc dire que la fiche technique est assez soignée et devrait attirer l’attention dans l’entrée de gamme ou le milieu de gamme, chez plus d’un consommateur français. D’autant que le tarif affiché est de 299 euros.