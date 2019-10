Lamborghini teste sa fibre carbone… en l’envoyant sur la Station Spatiale Internationale

Le constructeur automobile Lamborghini a annoncé un nouveau partenariat avec l’ISS et les chercheurs qui y travaillent. Il peut être d’abord difficile de voir le lien entre les véhicules haut de gamme de l’italien et la Station Spatiale, et pourtant.

Lamborghini et l’ISS collaborent pour savoir comment l’espace impacte les matériaux composites

Lamborghini travaille actuellement sur plusieurs matériaux, dont de la firme de carbone. Envoyer ces derniers dans l’espace puis vers l’ISS est un bon moyen de tester leur résistance à un environnement extrême. Les effets sur les matériaux concernés pourront donc être analysés en détail par les chercheurs qui travaillent au sein de la Station.

Rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une initiative qui rassemble l’ISS US National Lab et l’Houston Methodist Research Institute. Le but de l’entité est justement d’observer les effets de cet étrange environnement sur plusieurs matériaux composites.

La fibre de carbone de Lamborghini sera envoyée jusqu’à l’ISS à l’aide d’une fusée sans pilote puis les échantillons passeront six mois sur place. À bord de l’appareil, elle sera soumise à plusieurs tests, dont des variations de température conséquents ou des radiations cosmiques.

Stefano Domenicali, PDG de Lamborghini, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes très fiers. Lamborghini est le premier constructeur automobile au monde à effectuer des recherches scientifiques sur les matériaux en fibre de carbone à bord de l’ISS. En plus de représenter un exemple important de responsabilité sociale d’entreprise, cette mission s’inscrit pleinement dans notre philosophie et nos valeurs. Lamborghini est une marque qui s’est toujours engagée à dépasser les limites dans tous les domaines de son activité et à être pionnière dans le domaine de la technologie ».

Les analyses réalisées par les chercheurs de l’ISS permettront à Lamborghini de se pencher sur la conception de super-voitures ou de matériel médical comme des prothèses.