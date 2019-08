Lamborghini : une hypercar hybride de 800 ch en approche ?

La réponse de Lamborghini à Ferrari ?

L’édition 2019 du Salon de Francfort approche à grands pas, et de nombreux constructeurs vont évidemment profiter de l’évènement pour dévoiler leurs nouveautés à venir. Un salon qui s’annonce particulièrement « électrique », avec notamment la présentation d’une certaine Porsche Taycan, dont on découvrait récemment l’intérieur.

Du côté de chez Lamborghini, on vient de poster une image teaser sur Instagram, offrant un avant-goût d’un modèle qui sera présenté lui aussi à Francfort. Quelque chose de nouveau vous attend. Ouvrez vos yeux sur l’avenir et vous le verrez » prévient la marque italienne. Selon toute vraisemblance, le constructeur devrait présenter une supercar hybride, venant ainsi concurrencer Ferrari, avec sa récente SF90 Stradale.

Rappelons en effet que la Ferrari SF90 Stradale dispose de son côté d’un solide bloc V8 4.0L, lequel est associé à trois moteurs électriques… pour une puissance totale avoisinant les 1000 ch ! Du côté de chez Lamborghini, aucune information n’a été révélée à l’heure actuelle, et il faudra donc se contenter d’une simple image permettant de découvrir une signature lumineuse plutôt originale, similaire à celle du concept Terzo Millenio.

800 ch pour cette Lamborghini hybride ?

Selon certains, ce modèle hybride serait basé sur une Lamborghini Aventador, et développerait un peu plus de 800 ch, grâce à un bloc V12 atmosphérique, couplé à un ou plusieurs moteurs électriques. Il s’agirait d’une édition (très) limitée, puisque seulement 63 exemplaires seraient au programme (et certainement déjà tous réservés). Reste à savoir quel sera le look, mais aussi l’appellation de ce nouveau modèle, que certains surnomment « Unico ».

Il faudra patienter encore quelques jours donc pour découvrir « en vrai » cette nouvelle Lamborghini. Rappelons en effet que le salon de Francfort ouvrira ses portes le 12 septembre prochain et qu’il promet quelques jolies surprises aux amateurs d’automobiles, et notamment à tous les amoureux d’électromobilité. Verdict dans quelques jours donc.