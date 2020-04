Lancement imminent pour le Google Pixel 4a ?

Le Google Pixel 4a déjà en boite

Cela fait quelques mois maintenant que l’on peut découvrir de nouveaux éléments concernant le nouveau smartphone signé Google, le Pixel 4a. Récemment, c’est une vidéo hands-on qui permettait d’en apprendre davantage concernant le smartphone, et c’est aujourd’hui un nouveau leak qui permet d’avancer que la commercialisation du terminal serait désormais imminente.

En effet, Slashleaks a pu obtenir une photo de différents Google Pixel 4a… dans leur packaging commercial. Rappelons qu’à l’heure actuelle, Google n’a toujours pas officialisé ce nouveau smartphone, qui constituera une variante « light » de l’actuelle gamme Pixel 4.

Le packaging en lui-même ne montre rien de bien significatif, hormis une filiation évidente avec celui du Pixel 4 standard. Il permet toutefois de confirmer certaines spécificités de design, comme le capteur photo au format carré, qui contient toutefois ici un module unique, accompagné d’un flash.

A l’origine, Google projetait de présenter ce nouveau smartphone le mois prochain, lors de sa grande réunion avec les développeurs, la Google I/O. Toutefois, comme la plupart des grands événements dans le monde de la tech (et d’ailleurs), la conférence de Google a été annulée à cause de l’épidémie de coronavirus. Reste à savoir maintenant quand sera officialisé (et commercialisé) ce nouveau Google Pixel 4a, mais cela ne devrait vraisemblablement plus trop tarder.

Selon d’insistantes rumeurs, ce nouveau smartphone Google Pixel 4a devrait disposer d’un écran de 5,81 pouces, en qualité FHD+ (1080 x 2 240, 443 ppi), et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sous le capot, l’appareil devrait être équipé d’une puce Snapdragon 730, accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go. La batterie, quant à elle, devrait avoir une capacité de 3 080 mAh. Il se murmure qu’une version 5G serait également de la partie. Affaire à suivre donc.