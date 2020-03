Cette fois, c’est une vidéo qui nous montre à quoi le Pixel 4a pourrait ressembler

Google semble toujours avoir du mal à garder ses secrets. Alors que de nombreux rendus et photos présumés du Pixel 4a, le smartphone milieu de gamme qu’il devrait présenter ce premier semestre, ont déjà fuité sur la toile, aujourd’hui, nous avons un vidéo.

Cette semaine, le site 9to5Google relaie une vidéo publiée par TecnoLike Plus, un site hispanophone, qui et dans laquelle on voit la prise en main d’un appareil qui serait un Pixel 4a.

La vidéo de TecnoLike Plus corrobore les précédentes images. A priori, le Pixel 4a aura un design borderless, avec une bulle percée sur l’écran pour la caméra frontale.

Sur le dos, on a une caméra, un flash, ainsi que le scanner d’empreintes digitales.

Le concurrent de l’iPhone 9

Si le Pixel 4a ne sera pas le premier smartphone milieu de gamme de Google, celui-ci va sortir dans un contexte particulier. En effet, cette année, Apple prévoirait de sortir l’iPhone 9, un smartphone compact et abordable, mais équipé d’une puce A13.

D’après 9to5Google, le Pixel 4a devrait avoir un écran de 5,81 pouces, FHD+ (1080 x 2 240, 443 ppi), et avec un taux de rafraichissement de 60 Hz.

Sous le capot, l’appareil devrait être équipé d’une puce Snapdragon 730, accompagné d’une mémoire RAM de 6 Go. La batterie, quant à elle, devrait avoir une capacité de 3 080 mAh.

Sinon, on notera également que d’après d’autres sources, le Pixel 4a pourrait avoir une variante 5G.

Pour rappel, Google a officialisé le Pixel 3a au mois de mai 2019, lors de sa conférence Google I/O. Et on s’attendait à ce que Google profite de l’édition 2020 de cet événement pour présenter officiellement le Pixel 4a et ses variantes. Cependant, à cause de l’épidémie de coronavirus, Google a décidé d’annuler cet événement. Et on ignore si la firme compte quand même dévoiler le Pixel 4a au mois de mai.

En attendant, redécouvrez le Pixel 4, dans notre test du dernier smartphone haut de gamme de Google.