Lancement imminent pour le OnePlus 8T 5G

Après avoir lancé le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro au premier semestre 2020, la marque chinoise devrait normalement lancer une ou deux versions améliorées de ses porte-étendards durant ce second semestre. De nombreuses rumeurs circulaient déjà à ce sujet. Et désormais, OnePlus fait du teasing pour son prochain lancement.

Sur son compte Twitter pour l’Inde, la marque a publié un message indiquant que le OnePlus 8T ou OnePlus 8T 5G sera lancé très bientôt. Une page a également été créée par la marque pour que les internautes puissent être notifiés et en même temps avoir la chance de gagner une récompense. Pour le moment, aucune date n’est évoquée.

We're just getting started | OnePlus 8T | Coming Soon

Get notified – https://t.co/CCkKEWf7J2 pic.twitter.com/mosaCsWr43 — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2020

En tout cas, le teasing de OnePlus, qui ne mentionne que le OnePlus 8T 5G, tend à corroborer certaines rumeurs selon lesquelles la marque ne proposerait qu’un modèle, le OnePlus 8T, au lieu de proposer un OnePlus 8T et un OnePlus 8T Pro. Des rumeurs concernant la fiche technique du OnePlus 8T circulent aussi sur la toile.

L’une des principales améliorations serait le processeur. En effet, le OnePlus 8T utiliserait le processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, qui est une version améliorée du processeur utilisé par le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. L’appareil aurait un écran de 6,65 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, alors que le OnePlus 8 se contentait d’un taux à 90 Hz. Plus ce taux est élevé, plus les animations sont fluides.

OnePlus aurait aussi prévu des améliorations pour les caméras. En effet, le OnePlus 8T serait équipé d’un capteur de 48 mégapixels plus performant que celui de son prédécesseur. De plus, il y aurait quatre caméras sur le dos (contre trois pour le OnePlus 8) : en plus de la caméra principale de 48 mégapixels, il y aurait un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur.

Bien entendu, pour le moment, ces infos ne sont pas encore officielles. Mais ce qui est certain, c’est que OnePlus devra proposer des améliorations (même si elles sont mineures) par rapport aux modèles lancés au premier semestre. Le design, quant à lui, ne devrait pas changer.

Des accessoires également dans les tuyaux ?

Par ailleurs, il y a de fortes chances pour que le OnePlus 8T ne soit pas le seul produit dévoilé par OnePlus. En effet, il est également possible que la marque continue d’étoffer son offre pour les accessoires connectés. Actuellement, des sources non-officielles évoquent une montre avec un écran circulaire qui pourrait être appelée OnePlus Watch, ainsi qu’une version plus abordable des écouteurs sans fil OnePlus Buds.

Sinon, pour rappel, cette année est une année assez particulière pour OnePlus. Alors que ses flagships montent en gamme et deviennent de plus en plus chers, la marque a décidé de lancer le OnePlus Nord, un modèle milieu de gamme mais performant, au mois d’août. Et actuellement, on s’attend à ce que OnePlus lance d’autres smartphones abordables sous la marque « OnePlus Nord ».

Des fuites évoquent déjà d’autres smartphones en préparation, dont un appareil très abordable qui pourrait utiliser la puce Snapdragon 460 de Qualcomm. Et il est tout à fait possible que certains des smartphones abordables développés par OnePlus sortent avant la fin de l’année.