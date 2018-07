L’ancienne version de Skype cessera de fonctionner au mois de septembre

Microsoft tue la version Skype Classic au profit d’un client plus moderne qui rappelle l’interface de l’application mobile du service de messagerie. La firme indique qu’elle souhaite éviter les problèmes d’interopérabilité entre l’ancien et le nouveau client.

Alors que Yahoo Messenger ferme ses portes, Skype continue de se moderniser. Microsoft vient de présenter la version 8.0 du client pour ordinateurs, avec une nouvelle interface qui rappelle les versions mobiles et quelques nouveautés, dont les appels HD gratuits, l’enregistrement des appels, l’utilisation des @mentions ou encore le glisser/déposer pour envoyer des photos et des vidéos (jusqu’à 300 Mo).

Et pour s’assurer que tout le monde aura la même expérience, la firme de Redmond décide également de fermer l’ancienne version du client, la version 7.0 surnommée « Skype classic ».

« Nous encourageons tout le monde à mettre à jour maintenant pour éviter tout inconvénient car seule la version 8.0 de Skype fonctionnera après le 1er septembre 2018 », nous explique-t-on dans un communiqué. « Au fur et à mesure que nous progressons, nous devons arrêter les services et les versions d’applications plus anciens. Ceci est fait pour s’assurer que tous les clients ont la meilleure expérience Skype possible, et qu’il n’y a pas de problèmes de qualité ou de fiabilité résultant de l’ancienne technologie et de l’interopérabilité des nouvelles technologies. Nous savons que le changement peut être difficile, nous travaillons donc à rendre la mise à jour aussi simple que possible ». D’après la firme de Redmond, la version 8.0 de Skype sera plus performante que l’ancienne version.

Sur Windows 10, les utilisateurs auront le choix entre utiliser l’application universelle qui est préinstallée sur le système d’exploitation, et cette version 8.0 du client pour ordinateur, qui est disponible sur le site de Skype et qui remplace la version « Skype Classic ».