Stadia : vous pouvez enfin jouer avec une connexion 4G (ou 5G)

Petit à petit, Stadia devient plus accessible. Pour rappel, lorsque Google a lancé son service de cloud gaming en 2019, celui-ci n’était disponible que sur les smartphones Pixel. Mais par la suite, Google a étendu la prise en charge à une liste de smartphones fabriqués par des tiers. Et actuellement, même si votre appareil ne figure pas sur cette liste officielle, il est tout de même possible de jour, mais il est possible que tout ne fonctionne pas correctement.

Et maintenant, il est également possible de jouer sur une connexion 4G ou 5G. En effet, jusqu’à aujourd’hui, il fallait être connecté à un Wifi pour jouer sur un smartphone. Mais Google vient d’annoncer la prise en charge des réseaux 4G et 5G via un nouveau test.

Un test qui va ravir de nombreux joueurs

Pour activer cette nouvelle fonctionnalité, il faut aller dans les paramètres de Stadia, puis appuyer sur Tests pour accéder à toutes les fonctionnalités expérimentales de la plateforme, dont la possibilité de jouer sur un réseau 4G. Cette nouveauté devrait permettre aux joueurs de jouer dans plus d’endroits, puisqu’il sera désormais possible d’accéder à la plateforme de cloud gaming dans un parc, les transports, etc. du moment où on a une bonne connexion. De plus, si vous n’avez pas de manette à disposition, Google propose déjà des commandes tactiles qui vous permettront quand même de jouer. Mais comme il s’agit encore d’un test, il est possible cette prise en charge des réseaux mobiles ne fonctionne pas toujours correctement. Cette nouvelle fonctionnalité fait partie d’une série de nouveautés (dont de nouveaux jeux) pour Stadia que Google vient d’annoncer.

Stadia continue de muscler sa plateforme de cloud gaming en attendant l’arrivée de celle de Microsoft. Cela fait plusieurs mois que la firme de Redmond teste xCloud, qui permettra de jouer à des jeux xBox, sur Android et iOS. La plateforme sera disponible à partir du mois de septembre et sera accessible, sans frais additionnels, pour ceux qui ont un abonnement Xbox Game Pass. Des rumeurs évoquent également un possible partenariat entre Microsoft et Samsung autour du cloud gaming. Pour rappel, Samsung présentera ses nouveaux smartphones Galaxy Note le 5 aout et il est possible que Microsoft soit invitée à cet événement pour dévoiler une offre pour les clients de Samsung.