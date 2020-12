L’Apple Watch accueille Cardio Fitness en attendant Fitness+

Ce 14 décembre 2020, Apple déploie la mise à jour iOS 14.3 mais pas seulement. L’Apple Watch reçoit aussi une grosse mise à jour de watchOS qui passe en version 7.2. Principale nouveauté : la fonction Cardio Fitness.

L’Apple Watch calcule depuis longtemps la VO2 Max (quantité maximale d’oxygène que votre corps peut utiliser lors d’un exercice physique). Cet indicateur est très important pour les sportifs puisqu’il permet de mesurer l’évolution des capacités physiques durant l’effort. Le Dr. Sumbul Desai, vice-président de la branche Santé d’Apple explique :

La VO2 Max est une mesure de votre niveau de forme cardio, et il est important de connaître son niveau car c’est un puissant indicateur de votre état de santé puisqu’il résume la manière dont votre corps utilise l’oxygène. La particularité de la VO2 Max est que vous pouvez vraiment l’améliorer. Et la clé pour y parvenir est de faire plus d’exercices, d’augmenter leur intensité pour constater une amélioration.

Cardio Fitness : pas seulement pour les sportifs

Si la VO2 Max était déjà disponible sur l’Apple Watch, l’arrivée de Cardio Fitness rend cette donnée plus accessible et plus facile à analyser. Son algorithme détecte désormais plus précisément lorsque vous faites de l’exercice, analyse les données et calcule votre évolution sur le court, moyen et long terme. Vous pouvez même recevoir une notification dès la fin de votre exercice.

Avec Cardio Fitness, Apple démocratise surtout le suivi des performances. D’aucuns penseront que les sportifs les plus expérimentés ressentent le besoin de suivre leurs données de santé. Erreur. Dans une société où tout ou presque est mesurable, même les sportifs occasionnels ont à cœur de connaître l’évolution de leurs performances.

Mais Cardio Fitness permet aussi de suivre tout simplement son activité quotidienne. Grâce aux multiples capteurs de l’Apple Watch, même les personnes avec de faibles performances cardiovasculaires peuvent accéder à des données précises. Le Dr. Sumbul Desai indique :

La possibilité de mesurer quelque chose peut être très motivant pour certaines personnes, pour voir comment elles évoluent. En ce sens, Cardio Fitness peut être très utile pour tout le monde, pas seulement ceux qui courent des marathons. C’est pour cela que nous sommes très enthousiastes à l’idée de démocratiser la possibilité d’utiliser la VO2 Max, pas seulement pour les athlètes de haut niveau, mais aussi pour la vie de tous les jours.

Comment fonctionne Cardio Fitness ?

Dans une interface simple et épurée, Cardio Fitness permet donc d’évaluer votre forme cardio. L’Apple Watch mesure votre VO2 Max et vous attribue un score correspondant à votre état de format :

15-30 : faible niveau de cardio

30-38 : niveau moyen à supérieur à la moyenne

> 40 : niveau élevé

Ce score doit être pondéré avec d’autres facteurs importants dans l’évaluation de votre état de santé : votre âge, votre sexe, votre fréquence cardiaque au repos, votre taux d’oxygène dans le sang etc. Le Dr Sumbul Desai conclut :

Chez Apple, nous pensons vraiment que les gens devraient être capables de gérer leur bien-être en utilisant un iPhone et une Apple Watch, tout en gardant leurs informations totalement privées et uniquement accessibles par eux-mêmes. De cette manière, vous utilisez vos appareils comme de vrais partenaires santé.