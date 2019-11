L’Apple Watch peut réellement détecter un problème cardiaque

Au début de l’année 2019, CNBC a posé une question intéressante à Tim Cook : « Quelle a été la plus grande contribution d’Apple à l’humanité ? », ce dernier a répondu sans trembler : « La santé ». Ce mercredi, une étude parue dans le New England Journal of Medicine vient concrétiser cette réponse.

Cette recherche s’est principalement focalisée sur l’Apple Watch et son capteur de fréquence cardiaque. Selon le rapport, l’Apple Watch détecterait assez bien les fibrillations auriculaires. Pour cette étude, les chercheurs n’ont pas utilisé la dernière version de l’Apple Watch et son capteur ECG, mais plutôt des versions plus anciennes.

Les résultats sont partagés, si dans la plupart des cas l’Apple Watch est capable de déterminer si une personne est atteinte d’un problème cardiaque, il existe certains cas ou elle peut se tromper. En effet, certaines montres ont alerté leurs utilisateurs alors qu’ils étaient en très bonne santé. Dans d’autres cas, c’est le contraire, l’Apple Watch n’alerte pas la personne, alors qu’elle est atteinte d’un dysfonctionnement cardiaque.

Cependant, selon les chercheurs, le faible nombre de mises en garde dans le cadre de cette étude permet de supposer que le l’Apple Watch n’abuse pas sur les fausses notifications chez les personnes en bonne santé.

Comme pour toutes les études il est important de la mettre en doute, c’est ce que fait le Dr Daniel Cantillon, un cardiologue basé à Cleveland. Il considère cette technologie comme étant prometteuse, cependant il précise que les participants à cette étude avait en principe moins de 40 ans, un âge ou les risques de fibrillations auriculaires sont très faibles.

Quoi qu’il en soit, Apple mise énormément sur la santé de ses utilisateurs, que ce soit avec ses Apple Watch ou ses iPhone, les propriétaires de produits provenant de la firme de Cupertino peuvent profiter d’applications fiables dédiées à la santé, surtout dans le cas de l’Apple Watch.