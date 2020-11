L’Apple Watch s’émancipe un peu plus de l’iPhone en proposant une utilisation indépendante pour Spotify

Le 15 septembre dernier, Apple organisait son keynote « Time flies ». À cette occasion la firme de Cupertino présentait sa toute nouvelle montre connectée : l’Apple Watch Series 6. Plus les versions d’Apple Watch évoluent, plus la montre connectée prend de l’importance.

Aujourd’hui, une Apple Watch peut pratiquement faire autant de choses qu’un iPhone et n’a d’ailleurs presque plus besoin d’en dépendre. Justement, depuis plusieurs mois, des utilisateurs du programme bêta peuvent profiter de l’application Spotify sur leur Apple Watch sans utiliser l’application iOS.

À présent, le média américain 9to5Mac spécialisé dans les produits et services Apple, dévoile que cette fonctionnalité ne fait plus seulement partie du programme bêta et qu’elle commence à être déployée à grande échelle.

L’Apple Watch n’est plus une simple télécommande.

Jusqu’à cette date, l’application watchOS servait simplement de télécommande pour gérer l’application iOS. Désormais, il est possible de lancer de la musique directement via Spotify depuis votre montre, mais aussi de la connecter avec vos écouteurs par exemple.

Si cette fonction peut paraître anodine, elle est pourtant très attendue par les propriétaires d’une Apple Watch dotée d’une version cellulaire. Imaginez que vous souhaitez aller courir uniquement avec votre montre connectée, mais sans smartphone, tout en écoutant de la musique, c’est désormais possible.

Seul bémol, l’application watchOS de Spotify ne propose toujours pas de barre de recherche, et ne permet pas non plus d’accéder à vos morceaux téléchargés. Vous pouvez simplement parcourir les playlists (très variées sur Spotify), ou encore effectuer une recherche via Siri.

Spotify qui d’ailleurs souffre de cette recrudescence de nouveaux concurrents de plus en plus féroces, et qui pourrait commencer à augmenter ses tarifs afin de financer de nouveaux projets originaux afin de continuer à se démarquer. De plus, si le géant suédois compte une hausse de nouveaux abonnés, il termine le dernier trimestre dans le rouge. Une autre raison d’augmenter progressivement ses tarifs.