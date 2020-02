L’Apple Watch va-t-elle se séparer de sa Digital Crown ?

L’Apple Watch connaît un large succès depuis son lancement en 2015. Cependant, en presque 5 ans, le design n’a pas beaucoup bougé. Évidemment, il y a eu quelques changements, mais les plus importants se sont passés dans la technologie ce cette montre. Aujourd’hui la firme de Cupertino réfléchit à revoir complètement l’apparence de sa smartwatch.

En effet, selon de nouveaux brevets déposés par l’entreprise, il semblerait que l’emblématique Digital Crown disparaisse d’ici peu de temps. À la place, Apple songe à installer un système entièrement numérique pour affiner encore plus le cadre de la montre. Selon ces brevets, cette alternative pourra effectuer tout ce que propose la couronne aujourd’hui et bien plus encore. Si l’on en croit les informations présentes sur ce document, ce dispositif pourrait permettre de simuler des gestes par exemple la rotation de la couronne, ou encore de s’en servir comme un bouton à différents niveaux de pressions, sans oublier la possibilité de slider vers le bas.

Quelle direction prend Apple ?

Comme à chaque que l’on vous parle d’un brevet, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Rien ne confirme que ces fonctionnalités seront un jour disponibles sur un produit Apple, ce ne sont que des idées. La firme de Cupertino, comme la plupart des grandes entreprises brevettent un grand nombre de concepts, peut être que celui-ci n’est déjà plus d’actualité à Cupertino. Ne vous attendez donc pas à voir de tels changements dès la prochaine Apple Watch Series 6, prévue pour cette année.

Cependant, il est très intéressant de voir vers quoi Apple souhaite se diriger à l’avenir. Comme nous le savons, le design de la firme de Cupertino a tendance à inspirer de nombreux constructeurs, les équipes d’Apple sont la plupart du temps des précurseurs en termes de design. On pense notamment à Oppo qui vient de dévoiler ce à quoi pourrait ressembler sa première montre connectée, qui n’est en fait rien d’autre qu’une Apple Watch.