L’application de vidéo Focos Live avec réglage de focale est enfin disponible

L’attente aura été longue. Promise depuis des mois, l’application Focos Live est enfin disponible. Ceux qui s’intéressent à la photo un peu stylée sur iPhone connaissent certainement déjà l’application Focos, qui permet de retravailler le focus et la profondeur de champ d’une photo afin d’en optimiser le mode Portrait. Cette app – que j’utilise presque quotidiennement depuis qu’elle existe – est un pur joyau, à tel point que d’aucuns la considèrent comme l’une des meilleures, voire la meilleure application photo de l’App Store.

Son éditeur, Xiaodong Wang, un indépendant, passe des heures, des jours, des mois à en peaufiner chaque réglage, chaque effet et chaque paramètre avec un crédo invariable : émuler au plus près la focale d’un appareil photo reflex. Le résultat sur certaines photos est juste bluffant puisque, outre la possibilité de régler virtuellement l’ouverture de 1.4 à 16.0, vous pouvez aussi choisir le style de bokeh souhaité et même utiliser des objectifs virtuels (Sony, Olympus, Carl Zeiss, etc) pour un traitement après qu’une photo ait été prise, de la même façon que vous pouvez choisir la version numérique d’un vrai instrument dans une app musicale.

Cette prouesse est rendue possible avec deux éléments : d’une part le double (ou triple) objectif des dernières versions d’iPhone, mais également grâce à l’intelligence artificielle qui est capable de distinguer le premier plan de l’arrière plan et donc d’appliquer un flou à ce dernier. L’application est apprenante et l’on peut voir les progrès effectués au fil des utilisations et des mises à jour.

La vidéo (presque) comme sur un reflex

L’éditeur de Focos promettait donc depuis très longtemps une version vidéo de son application, ce qui constitue un tout autre challenge. Après de longs mois de développement, de beta tests et de teasing sur son compte Instagram, Focos Live, la version vidéo de Focos, est enfin disponible sur l’App Store, et on peut dire qu’elle ne déçoit pas. Tout d’abord, il faut savoir qu’outre ses paramètres de profondeur de champ sur lesquels nous reviendrons après, c’est aussi une excellente application d’édition et de montage vidéo proposant de très nombreuses fonctionnalités, dont certaines que l’on ne trouve que sur les apps les plus réputées.

Mais penchons-nous sur la fonctionnalité qui est l’essence même de l’application, à savoir la possibilité de jouer sur l’ouverture. Par défaut, contrairement à la version photo, il n’est pas possible de régler la focale au moment de la captation d’une vidéo, mais celle-ci est bien prise en mode « portrait ». Il suffit ensuite d’aller dans l’app et de travailler manuellement les réglages en pointant le focus sur la partie désirée de la vidéo, puis de régler le niveau de flou souhaité. Si les conditions de lumière sont optimales et que le sujet est de préférence un visage humain suffisamment détaché d’un arrière-plan assez profond, on peut aller assez haut dans l’ouverture sans constater de dégradation de l’image ni de bavure sur les contours, et dans ce cas le résultat est saisissant. Mais d’une façon générale il semble que l’IA soit mieux entrainée pour reconnaitre des visages que des objets. En substance,les meilleures vidéos seront celles d’une personne de face relativement statique, mais cela couvre déjà un nombre de cas d’usage important, celui des vlogs ou vidéo-selfies.

Sachez également que l’app est dotée d’un outil de tracking des objets que l’on veut garder dans le focus. Pour cela il suffit de faire un premier tap sur la cible, puis un deuxième tap pour lancer le viseur, et il suivra l’objet en question, même si celui-ci est en mouvement.

Bien sûr, si les conditions sont moins optimales, il faudra ouvrir un peu moins pour garder une image de qualité. L’application fonctionne avec les capteurs dorsaux de l’appareil mais également avec le capteur frontal pour des vidéo-selfies très convaincants.

Cependant, à l’inverse de la version photo, Focos Live ne peut pas ajouter un flou d’arrière plan à des vidéos prises avec l’app de l’iPhone. Il faudra donc bien utiliser Focos Live au moment du shooting. Cela étanb, à notre connaissance cette application est la seule au monde sur l’App Store de ce type. Des apps comme Google Duo ou TikTok proposent des filtres de floutage d’arrière-plan assez réussis, mais ils ne sont aucunement paramétrables, et la durée des vidéos est limitée à une minute maximum.

Attention cependant, avec Focos, contrairement à ces deux apps, le traitement se fait en temps réel sur le téléphone, ce qui sollicite fortement son processeur, d’où une petite surchauffe passagère de l’appareil, et un drainage accentué de la batterie, mais rien d’alarmant, sauf peut-être sur un shooting de longue durée, au-delà de 10 minutes d’affilée. Compte-tenu du traitement, le temps d’exportation des vidéos est également un peu long, comptez environ 1 minute pour 15 secondes de vidéo.

Voici quelques tests réalisés ce jour après l’installation de l’app sur mon iPhone 11 Pro en 1080p à 30 images/seconde et ouverture à 2.2. Bien sûr ce n’est pas parfait et l’IA doit encore bosser pour saisir tous les détails d’une scène ou d’un objet, mais c’est déjà sympa et prometteur, non ?

L’application Focos Live est disponible gratuitement sur l’App Store, mais l’accès à certaines fonctionnalités est payant, la meilleure option étant de prendre l’accès illimité à vie pour 16,99 euros.