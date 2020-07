L’application Google Play Services passe le cap des 10 milliards d’installations !

La boutique Play Store d’Android compte un peu plus d’une dizaine d’applications qui ont passé le seuil fatidique des 5 milliards d’installations. Parmi celles-ci, on retrouve Facebook, WhatsApp, mais aussi (et surtout) des applications Google comme YouTube, Maps, Search, Gmail ou encore Chrome. Aujourd’hui, une autre application, nettement plus discrète, vient pourtant de franchir le cap des 10 milliards d’installations.

Google Play Services franchit la barre des 10 milliards d’installations !

Cette application, c’est Google Play Services. Contrairement à d’autres, il ne s’agit pas d’une application que l’on va aller rechercher sur le Play Store pour l’installer, puisque Google Play Services est pré-installée sur l’immense majorité des smartphones Android depuis 2012. Il s’agit d’une suite d’API et de services, qui permet le bon fonctionnement de très nombreuses applications Android. Par exemple, la fonction Nearby Sharing d’Android, le rival d’Apple AirDrop, a pu être déployée via une mise à jour de Google Play Services.

Du côté de chez Google, une application pré-installée est comptabilisée comme une application téléchargée via le Play Store, c’est pour cela que Google Play Services peut aujourd’hui revendiquer un tel score. C’est évidemment la première à dépasser le cap des 10 milliards d’installations.

Comme l’explique Google : « Google Play Services permet la mise à jour des applications Google et Google Play. Ce composant offre des fonctionnalités fondamentales, telles que l’authentification auprès des services Google, la synchronisation des contacts, l’accès à tous les paramètres de confidentialité les plus récents, ainsi que des services géolocalisés de meilleure qualité et plus éco-énergétiques ».

Il va sans dire que certaines applications sont susceptibles de ne plus fonctionner dès lors que l’on désinstalle Google Play Services, puisque la majorité des applications Android sont désormais dépendantes de celle-ci… Ceux qui jettent un oeil régulier aux applications qui utilisent la batterie de leur smartphone ont forcément déjà vu cette mystérieuse application, symbolisée par une pièce de puzzle.