[Vidéo] Voilà comment fonctionne Nearby Sharing, le « AirDrop » de Google

Google aussi a son AirDrop !

Il y a quelques jours, on apprenait que Google était (enfin !) prêt à lancer une fonctionnalité inspirée d’Apple AirDrop. Un temps baptisée « Fast Share », cette nouvelle fonction sera finalement lancée sous le nom de « Nearby Sharing », et permettra, comme son nom l’indique si bien, de partager des fichiers avec un smartphone à proximité.

A l’instar d’AirDrop, on pourra, dans les réglages, définir diverses options de visibilité, et opter si l’on souhaite privilégier le transfert via Data ou via WiFi. A noter qu’il existe également une option « Sans Internet », qui pourrait se contenter d’un transfert via Bluetooth.

Comme AirDrop, mais pour Android

Ainsi, Nearby Share fonctionnera de la même façon que AirDrop, et le processus utilisera dans un premier temps la connectivité Bluetooth pour jumeler les deux appareils, pour ensuite transférer des fichiers via une connexion WiFi directe. Pour le reste, le fonctionnement est très simple, et exige simplement que les différents smartphone aient activé l’option Nearby Share. Le destinataire aura simplement à accepter la réception d’un fichier pour lancer le transfert.

Si la vidéo publiée par XDA Developers permet de découvrir le fonctionnement du système via deux smartphones Google Pixel, Nearby Share ne se limitera pas uniquement aux Pixel, et sera compatible avec de nombreux terminaux Android. Une bonne nouvelle donc pour les utilisateurs, et notamment pour tous ceux qui regrettent un certain Android Beam. Reste à savoir maintenant quand Google sera prêt à lancer, à destination de tous, ce tant attendu Nearby Share…

Rappelons également que Samsung prépare lui aussi sa propre fonction de partage de fichiers, avec « Quick Share ». Ce dernier permettra d’envoyer très rapidement, et facilement, des fichiers aux smartphones à proximité. On espère évidemment que Quick Share ne sera pas exclusif aux smartphones Samsung, et qu’il sera compatible avec la majorité des smartphones sous Android.