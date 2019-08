L’arrivée de Ninja sur Mixer a provoqué une énorme augmentation de fréquentation sur la plateforme

Juste avant le week-end, le monde du streaming a connu un gros bouleversement avec le transfert de l’été ! Ninja, la star de la plateforme Twitch avec plus de 14,7 millions d’abonnés annonçait qu’il n’allait plus streamer sur la plateforme et qu’il rejoignait un concurrent pour y faire des Lives en exclusivité. Ce concurrent, c’est la petite plateforme de Microsoft : Mixer.

Lancée en 2016, cette dernière n’a jamais réussi à faire le poids face à Twitch (3% du trafic des streams face à 72% pour Twitch). Cependant, avec ce gros coup, il y’avait fort à parier que Mixer serait bien en avant pour au moins quelques jours !

Mixer : Hausse de fréquentation record

C’est donc le 1er août que l’annonce fut faite et comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, dès l’annonce de l’arrivée de Ninja sur la plateforme, les recherches pour « Mixer » ont explosé. L’application fut propulsée en tête des téléchargements sur l’Apple Store et des milliers d’inscriptions ont été enregistrés en moins de 24h sur la plateforme de Microsoft. Si les chiffres précis ne sont pas encore révélés, on imagine que cette annonce fut une excellente opération pour Mixer.

De son côté, Ninja quittait ses 14,7 millions d’abonnés, sa moyenne de 40.000 viewers en simultanés et la concurrence sur Twitch pour rejoindre Mixer avec un tout nouveau départ. En l’espace d’un week-end, c’est plus de 500.000 personnes qui se sont abonnées à son compte et son premier live a rassemblé en moyenne 65.000 viewers (soit 25.000 de plus que sa moyenne Twitch des derniers mois).

Ninja aurait également empoché la coquette somme de 50 millions de dollars pour rejoindre Mixer. Autant dire qu’il est le grand gagnant de ce transfert historique. Cependant, il n’est pas le seul gagnant. Il y a toutes les raisons de penser que cette opération permettra à Mixer de monter un peu dans le classement des flux de streaming sur le Net. À ce jour, la plateforme de Microsoft est la dernière !

Twitch : 72,2% Youtube : 19,5% Facebook Gaming : 5,3% Mixer : 3%

Une opération bien calculée par Xbox ?

Selon Tom Warren, responsable éditorial du site The Verge, cette opération menée par Microsoft/Xbox est un choix stratégique dans la bataille des services. L’idée de faire monter Mixer est une stratégie afin de rivaliser avec Google et Amazon.

Pourquoi Microsoft a-t-il déboursé-t-il environ 50 millions de dollars pour faire venir Ninja sur Mixer? Il ne s’agit pas de vendre des consoles Xbox. C’est une plate-forme pour xCloud et Microsoft a besoin d’autant de points d’entrée que possible. Google a YouTube et Stades. Amazon a Twitch. Microsoft a Xbox, Mixer et le xCloud.

Why did Microsoft pay ~$50 million+ to get Ninja on Mixer? This isn't about selling Xbox consoles. It's a platform play for xCloud, and Microsoft needs as many entry points to it as possible. Google has YouTube + Stadia and Amazon has Twitch. Microsoft has Xbox + Mixer + xCloud — Tom Warren (@tomwarren) August 2, 2019