LastPass double le prix de son abonnement premium

Si vous aviez pour habitude d’utiliser le célèbre gestionnaire de mots de passe LastPass, vous allez peut-être vous raviser au moment de renouveler votre abonnement, car ce dernier a augmenté et pas qu’un peu…

L’abonnement Premium du gestionnaire de mots de passe LastPass vient de faire un joli bond puisque la société éditrice de cette solution de sécurité vient d’annoncer une hausse des prix, de rien de moins que le double du prix d’origine ! Le prix passe en effet à 24 dollars par an.

LastPass double son tarif

Il y a un mois l’entreprise avait annoncé l’arrivée de quelques nouveautés via des mises à jour plus fréquentes de LastPass. Il est vrai que des failles de sécurité avait été mises en évidence et que dans un contexte où la sécurité devient de plus en plus importante, avec des cyberattaques de plus en plus massives, la sécurité devient une question prioritaire pour de nombreux internautes, d’autant qu’il est recommandé d’avoir un mot de passe complexe différent pour chaque service utilisé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se plaignaient de cette hausse importante dans la grille tarifaire, mais rappelons toutefois qu’il existe une version gratuite du gestionnaire de mots de passe, que 24 dollars par an reste en dessous des tarifs de nombreux concurrents qui fixent généralement les tarifs à 3 euros par mois, comme 1Password’s par exemple.

De plus, LastPass a lancé une offre familiale permettant à 6 personnes de disposer de la version Premium du gestionnaire, pour seulement 48 dollars. Les utilisateurs cherchant à ne disposer que d’un seul mot de passe pour protéger ceux de l’ensemble de leurs services, seront donc ravis de pouvoir utiliser LastPass en famille ou entre amis.