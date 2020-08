LastPass vous prévient si votre mot de passe apparaît dans le dark web

L’une des façons de sécuriser ses mots de passe pour les services en ligne est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. En effet, ces applications vous permettent d’utiliser des mots de passe compliqués (difficile à mémoriser, mais difficile à deviner pour les hackers) et de ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs services différents. Mais même si votre mot de passe est compliqué à deviner, celui-ci peut toujours être exposé si le service sur vous l’avez utilisé a subi une fuite de données.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a de plus en plus de services qui vous préviennent si vos informations de connexion sont apparues dans des bases données d’informations volées. Et aujourd’hui, le gestionnaire de mots de passe LastPass s’ajoute à la liste des applications qui proposent ce type de fonctionnalité.

Un tableau de bord pour mieux gérer la sécurité des mots de passe

En plus de mémoriser votre mot de passe, celle-ci inclut désormais un tableau de bord qui vous informe sur la sécurité de vos comptes et mots de passe. Et si vous êtes abonné à l’une de ses offres premium, vous pourrez également recevoir une « alerte dark web ». En d’autres termes, si vous avez été victime d’une fuite de données et que vos informations sont apparues dans une base de données sur le dark web (si vous comptez y aller un jour, utilisez un VPN), vous serez prévenu.

Ensuite, vous aurez la possibilité de modifier votre mot de passe afin d’éviter que quelqu’un n’utilise les informations qui ont fuité pour pirater votre compte. Cette nouvelle fonctionnalité est proposée par LastPass en partenariat avec le service Enzoic, qui est spécialisé dans la détection des informations compromises.

3000 serveurs 94 pays couverts 30 jours satisfait ou remboursé 5 connexions simultanées 9.8 /10 Voir le site Notre test Tarif mensuel 5,88 € 12 MOIS 9,40 € 6 MOIS 12,18 € 1 MOIS Notre avis : Un des meilleurs VPN du marché ! Vitesse Sécurité Fonctionnalités Simplicité Support client Qualité / prix EN VOIR + 1 6300 serveurs 90 pays couverts 45 jours satisfait ou remboursé 7 connexions simultanées 9.4 /10 Voir le site Notre test Tarif mensuel 2,75 € 18 MOIS 7,99 € 6 MOIS 11,99 € 1 MOIS Notre avis : Un excellent VPN au très large réseau Vitesse Sécurité Fonctionnalités Simplicité Support client Qualité / prix EN VOIR + 2 5800 serveurs 59 pays couverts 30 jours satisfait ou remboursé 6 connexions simultanées 9.2 /10 Voir le site Notre test Tarif mensuel 3,11 € 36 MOIS 3,30 € 24 MOIS 6,22 € 12 MOIS 10,64 € 1 MOIS Notre avis : Un très bon VPN pour la sécurité et l'anonymat Vitesse Sécurité Fonctionnalités Simplicité Support client Qualité / prix EN VOIR + 3

Un service similaire est proposé par Google et Mozilla

À l’instar de LastPass, Mozilla propose également un gestionnaire de mots de passe appelé Lockwise. Et depuis le mois de mai, ce gestionnaire inclut aussi un tableau de bord sur lequel l’utilisateur peut être prévenu si des informations de connexion sur un compte a pu être compromises.

Google propose aussi une fonctionnalité de vérification des mots de passe qui vous permettra de savoir si l’un des mots de passe que vous avez enregistrés sur Chrome ou Android a pu être compromis.