Launch@Apple : un programme lancé par Apple pour les étudiants

Loin des lancements en grande pompe, Apple vient discrètement d’ouvrir les candidatures à un nouveau programme de mentorat dédié aux étudiants de première année spécialisés en compatibilité et en économie.

Ce programme à soutenir les étudiants inscrits. Ces derniers peuvent compter sur de précieux conseils provenant d’employés Apple, ils peuvent également observer la manière dont travaillent les équipes Apple et même effectuer des stages rémunérés. Ce tout nouveau programme ouvrira ses portes dès le début de l’année 2021. Dès à présent, les candidatures sont ouvertes.

Pour tenter d’être retenu, Apple se base sur quelques exigences primordiales à ses yeux. Premièrement, il faut absolument être un étudiant de première année ou de seconde. Par ailleurs, seuls les cursus spécialisés dans la comptabilité, l’économie ou la finance sont éligibles.

Si Apple n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet, l’ingénieur Logan Kilpatrick a partagé la nouvelle via son compte Twitter en présentant en détail les modalités de ce programme. On peut notamment lire que les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 janvier 2021, il faut donc se dépêcher si vous êtes intéressés par ce programme. Il faudra répondre à une liste de 18 questions dans lesquelles on retrouve des sujets comme la GPA, les aspirations des participants, leur statut juridique, et autres informations personnelles.

Friends, if you are or know a first generation college student (freshman or sophomore) majoring in finance, economics, or accounting, please have them apply for Launch@Apple! pic.twitter.com/qCZXAjHxH6

— Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) December 22, 2020