Non, Apple ne présentera pas sa voiture électrique en 2024

Depuis quelques jours, le projet « Titan » a fait son grand retour dans les médias. Pour ceux qui n’auraient pas suivi, il s’agit de l’appellation secrète qui consiste à nommer un projet de voiture électrique initié par Apple depuis 2014. Depuis l’annonce de ce projet d’envergure, la firme de Cupertino a été plutôt discrète sur l’avancement des recherches et du développement. Il a fallu que Reuters sorte un article sur le projet « Titan » pour que les médias du monde entier tournent leur regard vers Cupertino.

Aujourd’hui, le plus célèbre des analystes Apple en la personne de Ming-Chi Kuo, vient d’annoncer qu’Apple ne dévoilera pas de voiture avant 2025 voire même 2027. Tous ceux qui se voyaient déjà au volant d’une automobile arborant la pomme comme logo doivent être déçus. Cette annonce de Kuo va à l’encontre de ce qu’a déclaré Reuters récemment en affirmant qu’Apple serait prêt à lancer un véhicule de tourisme courant 2024.

Un calendrier encore bien trop ambitieux.

Nous pouvons même aller jusqu’à dire que 2025 – 2027, est une annonce encore bien trop ambitieuse. Le marché des véhicules électriques et autonomes est en pleine expansion et ne cesse de se transformer. Des pionniers comme Tesla avec sa Model S de 2012 deviennent presque désuets face à une concurrence qui ne cesse de progresser en présentant des véhicules toujours plus performants. De par ce constat, il ne serait pas étonnant que le calendrier d’Apple soit amené à être bouleversé si bien que la société devra très certainement repousser le lancement tant attendu de ses véhicules électriques.

Contrairement aux apparences, Apple ne réussit pas tout ce quelle entreprend, loin de là. Par exemple, la demande de HomePod et HomePod mini n’a pas été à la hauteur des attentes de la firme de Cupertino. Or, le marché de l’automobile électrique est bien plus complexe que celui des enceintes connectées. Apple Car ne peut donc pas être certain d’être un succès, et Apple doit donc s’en assurer avant d’investir des milliards et risquer l’échec.