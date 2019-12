Le 21 mai 2021 sera une journée chargée pour Keanu Reeves

Ces dernières années, Keanu Reeves fait partie des acteurs les plus en vue d’Hollywood (parmi ceux qui ne jouent pas encore un super-héros). Après quelques années à vide, il est revenu au premier plan, notamment grâce à sa performance comme John Wick. Dans le même temps, il va reprendre l’un de ses rôles fétiches, celui de Néo, pour un quatrième épisode de la saga Matrix. Or, comme l’ont repéré plusieurs médias américains, son passé et son présent vont se télescoper d’une façon plutôt inédite.

Keanu Reeves, le roi du box-office en mai 2021

En effet, c’est exactement le même jour, le 21 mai 2021, que Matrix 4 et John Wick 4 arriveront dans les cinémas. Un hasard du calendrier qui fait plutôt bien les choses pour l’acteur et incarne à merveille à quel point il est revenu au premier plan médiatique.

Les fans de Keanu Reeves devraient, à raison, s’enthousiasmer face à cette perspective plutôt inédite. Mais le fait qu’il ait deux films, le même jour, avec deux studios différents, pourrait bien être inédit dans l’histoire.

Mais on peut aussi s’interroger sur le timing choisi par Warner Bros pour Matrix 4. Si cette date a été choisie, c’est peut-être en raison d’éléments encore méconnus à l’heure actuelle, comme un retard du côté de la production de John Wick 4. Ou alors l’entreprise veut lancer un bras de fer médiatique pour pousser à un changement de date.

Le cas échéant, les fans se retrouveront face à un choix très particulier. Choisir le film qu’ils voudront soutenir pour les premiers jours dans les salles obscures. Une sorte de duel à mort qui pourrait bien ne pas avoir de vainqueur. A moins que les plus acharnés ne se décident à voir les deux films à la suite… Réponse le 21 mai 2021.