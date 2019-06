Quel rôle pour Keanu Reeves chez Marvel ?

On le sait, Keanu Reeves ne va pas retourner dans Matrix (ou y être remplacé). Mais l’acteur a une offre beaucoup plus attirant sur la table. En effet, Marvel, attiré par son potentiel chez les geeks aimerait bien l’intégrer au MCU. C’est Kevin Feige lui-même qui l’a avoué il y a quelques jours.

On en parle avec Keanu. Je ne sais pas quand ni s’il fera jamais partie du MCU, mais nous voulons absolument trouver le moyen de le faire.

En clair, rien n’est signé, mais celui qui chatouille le MCU au box-office plaît parce qu’il possède une très importante communauté de fans. Reste que pour qu’il s’intègre au MCU, tous les rôles ne sont pas adaptés. Alors quel personnage de Marvel pourrait convenir à Keanu Reeves ?

1. Adam Warlock

Et si Keanu Reeves devenait Adam Warlock ? Prototype d’une forme de vie humaine parfaite ce super-héros possède notamment une force surhumaine, un métabolisme augmenté, des pouvoirs psioniques et un conscience cosmique. Il est aussi capable de se régénérer en créant un cocon autour de lui.

Problème, il est très probable qu’Adam Warlock rejoigne le MUC avec le 3e film des Gardiens de la Galaxie. Même si celui-ci a été repoussé, le timing semble tout de même très court. Les fans semblent en tout cas y croire.

2. Mr Fantastique

Le reboot des Quatre Fantastiques est réclamé par beaucoup de fans. Puisqu’ils sont désormais la propriété de Disney, il est probable que cela soit le cas à un moment ou un autre. Par le passé, le casting a souvent posé problème. Keanu Reeves dans le rôle de Reed Richards possède un certain attrait. Et pour avoir une vraie complicité à l’écran, on demande à Winona Ryder, la femme de Keanu Reeeves de jouer la Femme invisible…

3. Kraven le chasseur

Beaucoup de fans rêvent de voir Keanu Reeves en super-héros, mais pourrait-il au contraire jouer un méchant ? Après Jake Gyllenhal dans le rôle de Mysterio, un autre ennemi de Spider-Man semble alors tout défini pour Keanu Reeves. Puisque l’on sait déjà qu’il y aura un troisième film sur l’adolescent araignée, pourquoi pas lui ?