Le casque du Mandalorian ne cache pas toujours le même acteur

C’est la nouvelle série Star Wars, diffusée sur Disney+, qui fait un véritable carton d’audience. The Mandalorian compte en théorie sur deux atouts majeurs qui expliquent son succès : « Baby Yoda » est le premier bien entendu, tant il fait le buzz sur les réseaux sociaux et du côté du merchandising. . Le second est l’acteur Pedro Pascal, notamment connu pour son rôle d’Oberyn dans Game of Thrones. Mais on apprend que Disney+ triche un peu sur la marchandise…

Un doubleur 2.0 pour The Mandalorian

Dans cette série, on suit donc les pas d’un chasseur de primes, dans le chaos qui suit la destruction de l’Empire. Si la série a ses défauts, elle a aussi conquis son public, en jouant notamment sur la nostalgie, comme avec un récent retour sur la célèbre planète Tatooine. Mais, ce qui intrigue aussi de nombreux fans, c’est bien sûr le fait que le personnage principal n’ait toujours pas retiré son casque. En fait, l’acteur Pedro Pascal n’est toujours pas apparu à l’écran.

De quoi se demander s’il n’est pas un peu frustré, lui l’acteur reconnu, qui ne figure jamais directement à l’écran, hormis à travers sa voix reconnaissable. Mais, Bryce Dallas, qui a dirigé l’épisode « Sanctuary », interrogée par Vulture, a révélé une information qui était jusque-là plutôt bien cachée. Ce n’est tout simplement pas l’acteur qui porte l’armure tout le temps à l’écran.

Il était au milieu de répétitions pour le Roi Lear à Broadway. Donc pendant que j’ai fait mon épisode, je n’ai pas travaillé avec Pedro.

Ce sont donc des doublures qui incarnent le Mandalorian. Pas besoin d’effets spéciaux ici pour mettre le visage de l’acteur chilien, le casque du chasseur de primes s’occupe de tout. La même tendance serait au programme pour la saison 2 puisque Brendan Wayne, une des doublures, travaille aussi sur la suite.

A noter que du côté de Star Wars, ce n’est pas une première, la même méthode avait déjà été utilisée pour Dark Vador. On imagine toutefois, que comme James Earl Jones avant lui, Pedro Pascal devait finir par montrer son visage à un moment.